La quarta puntata della fase pomeridiana di Amici 21 andrà in onda eccezionalmente oggi, lunedì 11 ottobre alle 14.45 su Canale 5 (andando ad occupare la fascia oraria di Uomini e Donne). Vediamo cosa succederà.

Innanzitutto si affronterà la questione legata ai provvedimenti disciplinari, di cui abbiamo parlato in un precedente post. I ragazzi protagonisti di questo provvedimento per scarsa collaborazione domestica sono i cantanti LDA e Luigi e i ballerini Mattia e Christian. La punizione consisteva in una sfida con altrettanti ragazzi. Nella puntata che vedremo oggi, i quattro allievi riusciranno a superare la sfida e quindi vedranno confermata la loro presenza all’interno della scuola.

Se da un lato ci saranno quindi notizie positive, dall’altro ben due allievi si troveranno con il giudizio in sospeso: stiamo parlando dei cantanti Flaza e Inder, i quali riceveranno la sospensione della maglietta perché distratti dal troppo uso del cellulare durante la permanenza in casetta.

Per quanto invece riguarda tutti gli altri, sia di canto che di ballo, vedranno confermarsi la loro presenza nella scuola, senza dover subire né sfide né giudizi sospesi, ad eccezione della cantante Elisabetta, seguita dalla maestra Lorella Cuccarini. Quest’ultima non è pienamente convinta dell’operato della propria allieva, per questo nella puntata di oggi le comunicherà che nella prossima puntata sarà sottoposta ad una sfida e le presenterà la sfidante.

Da segnalare la presenza di alcune emittenti radiofoniche, le quali comunicheranno al cantante Albe di voler trasmettere il suo inedito in radio. Ospite di puntata la cantante Gaia Gozzi, vincitrice della diciannovesima edizione di Amici. Questo e molto altro andrà in onda lunedì 11 ottobre alle 14.45 su Canale 5. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.