La settima puntata della fase pomeridiana di Amici, talent condotto da Maria De Filippi, andrà in onda domenica 31 ottobre alle 14 su Canale 5. In questo post, in base alle anticipazioni circolate, vi raccontiamo ciò che andrà in onda fra qualche giorno.

Leggi anche: GRANDE FRATELLO VIP, anticipazioni puntata di lunedì 25 ottobre

Partiamo con alcune dinamiche viste negli ultimi giorni nel daytime. La maestra Veronica Peparini ha deciso di mettere in sfida sia il ballerino Christian e sia Guido, il primo appartenente al team di Raimondo Todaro, il secondo al gruppo di Alessandra Celentano. Entrambi i danzatori, giudicati dall’ex professore di Amici Garrison, riusciranno a superare la competizione con i loro rispettivi sfidanti.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Un altro ragazzo che trionferà rispetto al proprio sfidante sarà il cantante Tommaso, andato in sfida in quanto nella puntata precedente era risultato ultimo nella classifica stilata dall’artista Giorgia. Stessa sorte è toccata al ballerino Mattia, dal momento che pure lui ha occupato l’ultima posizione per quanto riguarda il coreografo Emmanuel Lo.

Segnaliamo inoltre, nella puntata di domenica, la presenza di Nek, il quale dovrà stilare una classifica dei cantanti circa l’interpretazione di alcune cover: se da un lato a primeggiare sarà Rea (allieva di Rudy Zerbi), dall’altro Ale, risultata ultima, dovrà andare in sfida. Sul versante ballo, tutti i ragazzi vedranno confermata la loro presenza nella scuola.

Segnaliamo inoltre l’ingresso di una nuova cantante: dopo la squalifica di Flaza, la produzione ha individuato un’altra allieva, che dalla puntata di domenica entrerà come concorrente ufficiale. Ospiti, infine, il cantante Michele Bravi e l’attore Giuseppe Zeno, reduce dalla fiction “Luce dei tuoi occhi” e protagonista insieme a Simona Cavallari di una nuova produzione intitolata Storia di una famiglia perbene, in onda in prima serata a partire da mercoledì 3 novembre.

Questo e molto altro è ciò che vedremo nella puntata di Amici, in onda domenica 31 ottobre alle 14 sulla rete ammiraglia Mediaset. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.