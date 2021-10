Come vi abbiamo anticipato in un nostro recentissimo post (che troverete QUI), nelle puntate americane di Beautiful Brooke Logan tenterà presto di far mettere insieme la sorella Donna con Eric Forrester, visto che quest’ultimo – a causa della sua impotenza – ha addirittura concesso alla moglie Quinn Fuller di avere Carter Walton come amante da lui approvato!

A prescindere dalla riuscita di tale tentativo, ciò che è certo è che viene meno quella che ultimamente era stata l’impressione di un avvicinamento tra Eric e l’unica Logan (tolta Hope) a mancare alla sua “collezione”: Katie era stata improvvisamente inserita nella vicenda, riuscendo a convincere Eric a confidarsi con lei (scandalizzata, tra l’altro, nell’averlo trovato da solo in casa una sera senza Quinn, visto che secondo lei il posto di una moglie è stare sempre con il proprio marito). Brooke si era anche raccomandata a Katie di stare accanto ad Eric, certa che l’uomo avesse bisogno di lei.

Tutto, dunque, lasciava pensare ad un possibile risvolto sentimentale, ma l'”elemento Donna” sembra ora suggerire che Katie continuerà a vedere lo stilista come un amico e una sorta di figura paterna, così come lei stessa, anni fa, aveva dichiarato a Brooke, interrogata dalla parente sulla natura del suo affetto verso Eric.

La vita sentimentale di Katie, dunque, resterà nel limbo in cui vive da un anno, in attesa di risolvere le cose con Bill Spencer. Sembrava pace fatta tra lei e l’ex marito quando l’editore era stata scagionato per la morte di Vinny Walker, eppure Katie ora continuerà ad avere un problema con gli atti compiuti da Bill proprio in quell’occasione.

Nei prossimi episodi USA, Bill proverà nuovamente a ricucire con Katie ma probabilmente le cose non andranno benissimo, visto che poi si rivolgerà proprio a Ridge e a Brooke per un favore… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

