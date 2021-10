Forse nelle prossime puntate americane di Beautiful si arriverà a un punto all’interminabile pausa di riflessione tra Bill Spencer e Katie Logan, o quanto meno si cambierà la dinamica tra i due ex con l’inserimento di qualcun altro nella vita della Logan. Questo, almeno, è quello che lasciano intendere le anticipazioni americane, che vedono la sorella di Brooke continuare a rifiutare le scuse e le promesse dell’editore, non riuscendo a perdonargli i precedenti con la sorella e neanche il comportamento criminoso tenuto durante il caso della morte di Vinny Walker.

Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni 20 ottobre: STEFFY estrae un coltello e…

Katie continua insomma a non fidarsi dell’amore che Bill le dichiara e né del tipo di persona che dimostra di essere con i suoi comportamenti. Questo ciclo perpetuo tra i due è destinato presto ad interrompersi?

Gli spoiler illustrano che Katie troverà qualcuno con cui confidarsi: si tratta di Carter Walton, che, a sua volta, potrebbe essere abbattuto per la fine della sua liaison con Quinn Forrester. Con ogni probabilità, infatti, la designer deciderà di restare con Eric e interrompere il forte magnetismo che si è instaurato tra lei e l’avvocato. Katie e Carter quindi, entrambi sfortunati in amore, potrebbero scoprirsi interessati l’uno all’altra.

In un promo sull’argomento, diffuso dalla CBS, Carter dichiara di poter ben capire come Bill non intenda arrendersi al rifiuto di Katie. Tra Carter e Quinn, la scorsa primavera, in fondo, le cose erano iniziate proprio da un simile scambio di confidenze…

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Dall’altra parte, come già riportatovi, Donna farà la sua dichiarazione d’amore ad Eric: che le due Logan possano prendersi gli uomini tra cui Quinn è stata divisa negli ultimi mesi, così che la Fuller resti con un pugno di mosche in mano? Dopo il flirt con Zoe e la storia clandestina con la Fuller, per Carter sarebbe il terzo amore in appena un anno: per l’avvocato potrebbe essere la volta buona?

I dialoghi tra Bill e Katie sono serviti a rivelare almeno una novità: Will non vive più con la madre, ma attualmente si trova in collegio e la scuola privata, così, lo tiene lontano dai drammi dei suoi genitori. Che nel prossimo futuro possa tornare sulla scena dopo una classica “crescita accelerata” da soap opera? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Attenzione: diventa fan della nostra pagina Facebook su Beautiful, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram, per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo inoltre che tutte le notizie sulle anticipazioni americane e italiane di Beautiful SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.