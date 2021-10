Le nuove attesissime vicende di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, con l’attrice Vanessa Scalera, debuttano martedì 26 ottobre 2021 in prima serata su Rai 1 e vedranno l’esuberante protagonista di questa spumeggiante fiction (liberamente tratta dai romanzi di Mariolina Venezia) destreggiarsi tra nuovi casi da risolvere e imprevisti personali.

Formula che vince non si cambia. Malgrado questa seconda stagione esplorerà più a fondo le caratteristiche dei singoli personaggi, la narrazione rimane pressoché identica a quella della prima annata. I telespettatori, dunque, ritroveranno la Tataranni sempre in prima linea sulla scena del crimine, accompagnata dall’affascinante e fidato Ippazio Calogiuri (Alessio Lapice), verso cui sente una forte attrazione soprattutto dopo il bacio passionale che i due si sono scambiati nel finale della prima stagione.

Ma l’incorruttibile Imma cercherà di resistere buttandosi a capofitto nelle varie indagini di puntata e occupandosi della sua famiglia, formata dal tranquillo e pacato marito Pietro (Massimiliano Gallo) e dalla figlia Valentina (Alice Azzariti). Nei nuovi episodi vedremo questi ultimi intenti ad abbracciare la causa ambientalista, rischiando di mettersi nei guai.

Nel bizzarro mondo di Imma c’è posto anche per la madre Brunella (Lucia Zotti) – la quale sembra custodire un segreto che riguarda proprio la nostra protagonista – e per la prorompente suocera (Dora Romano), con cui la Tataranni sarà costretta a condividere lo stesso tetto per un certo periodo.

La seconda stagione, diretta ancora una volta da Francesco Amato, è formata da otto episodi (due in più rispetto alla prima annata), che – salvo ulteriori ripensamenti – verranno divisi in due parti: i primi quattro andranno in onda adesso e gli ultimi nei primi mesi del 2022.

Le nuove storie – ambientate tra Matera, cuore pulsante della narrazione (ma anche Marsicovetere, Metaponto e Val d’Agri) – si ispirano liberamente ai romanzi di Mariolina Venezia Via del riscatto, Come piante fra i sassi, Maltempo e Rione Serra Venerdì.

L’appuntamento con le nuove avventure di Imma Tataranni è dunque per martedì in prima serata su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Da segnalare anche il passaggio in replica su Rai Premium (canale 25 del Dtt) da venerdì 29 ottobre in prima serata. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.