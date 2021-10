La cucina può fare innamorare, così come causare fratture insanabili. Ne sa qualcosa André Konopka (Joachim Lätsch), che ai fornelli ha passato tutta la vita e che grazie alla sua passione ha trovato amore ed odio.

E sarà proprio a causa della sua ossessione per la cucina che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore lo chef rischierà di perdere la donna che ama. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Leentje e André partecipano a un concorso di cucina

Quando André ha perso la memoria a causa del suo tragico incidente al fiume, ha rimosso tutto su se stesso… tranne che la passione per la cucina! Ebbene, il caso ha voluto che anche la donna che lo ha salvato amasse cucinare: una passione comune che ha portato i due ad innamorarsi.

Non c’è dunque da stupirsi se, dopo essere finalmente guarito dalla propria amnesia, Konopka ha deciso di aprire un bistrò insieme alla sua Leentje (Antje Mairich), per poi spingere quest’ultima a partecipare ad un prestigioso concorso di cucina: “La frusta d’oro”.

Quella che doveva essere inizialmente una bella avventura, è però velocemente degenerata in una vera e propria guerra all’ultimo sangue…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: André parte per l’Italia

Come sappiamo, infatti, Werner (Dirk Galuba) non ha potuto tollerare l’idea che il fratello partecipi insieme alla fidanzata facendo di fatto concorrenza al Fürstenhof ed è riuscito a convincere Robert (Lorenzo Patané) a prendere a sua volta parte alla competizione rappresentando l’albergo. E, come se non bastasse, anche Hildegard (Antje Hagen) si metterà in gioco!

A quel punto la concorrenza sarà davvero agguerrita e André inizierà a temere che Leentje non abbia scampo contro due cuochi del calibro di Robert e della Sonnbichler. Il risultato? Invece che incoraggiare la sua amata, lo chef cercherà di prendere il controllo della situazione, imponendo di fatto alla fidanzata le sue decisioni. E, inutile dirlo, lei non gradirà…

Tra i due scoppierà così una discussione così accesa da convincere André a partire per l’Italia senza nemmeno avvisare la compagna! Una decisione che ferirà profondamente Leentje, oltre che farla preoccupare per il suo futuro insieme al cuoco.

Konopka avrà dunque deciso di dire addio alla fidanzata? Oppure tornerà presto da lei? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

