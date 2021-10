Christoph Saalfeld (Dieter Bach) è un uomo abituato ad ottenere ciò che vuole, anche se ciò comporta utilizzare metodi scorretti. Non c’è dunque da stupirsi se nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il tycoon non esiterà a ricorrere a mezzi ben oltre il lecito per spingere Selina von Thalheim (Katja Rosin) a sposarlo…

Leggi anche: TEMPESTA D’AMORE, anticipazioni puntata del 21 e 22 ottobre 2021

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Selina respinge la proposta di matrimonio di Christoph

Affascinante, ricco, galante e di successo: non c’è da stupirsi se Christoph ha sempre avuto grande successo con le donne. Ciononostante, non tutte sono cadute ai suoi piedi… specialmente quando c’era di mezzo una proposta di matrimonio!

Se quando chiede ad Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) di sposarlo, si rese conto che quest’ultima lo aveva solo ingannato con l’unico obiettivo di distruggergli la vita, Saalfeld era convinto che con Selina sarebbe andata meglio. Anche in questo caso, però, è arrivata una delusione…

Benché innamoratissima, la von Thalheim ha infatti respinto la recente proposta di matrimonio dell’albergatore, da lei giudicata prematura. E, inutile dirlo, lui non l’ha presa bene…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph fa pressione su Selina

Se a parole Christoph ha promesso alla fidanzata di non farle alcuna pressione, in realtà non avrà nessuna intenzione di arrendersi. E così l’uomo organizzerà una vera e propria trappola per far capitolare la sua amata…

Tutto inizierà quando l’albergatore penserà ad una nuova strategia per la sua campagna elettorale e chiederà alla compagna di aiutarlo, partecipando ad una “home story”. L’idea sarà quella di mostrare agli elettori il suo lato più “umano”, parlando anche della sua storia d’amore con la von Thalheim.

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Ebbene, quest’ultima inizialmente si mostrerà tutt’altro che entusiasta all’idea di spettacolarizzare la sua vita privata, ma alla fine si lascerà convincere. Ciò che però la donna ignorerà è che il reporter incaricato di realizzare il servizio è in realtà al soldo di Christoph…

Il risultato? Durante l’intervista, il giornalista metterà pressione a Selina affinché parli dei suoi piani futuri insieme al fidanzato… data delle nozze inclusa! E a quel punto la von Thalheim si troverà con le spalle al muro… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.