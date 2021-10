Christoph Saalfeld (Dieter Bach) non è un uomo abituato a ricevere dei “no”. E così, quando nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore riceverà un rifiuto dalla sua amata Selina von Thalheim (Katja Rosin), non la prenderà bene…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Christoph vuole sposare Selina

Nonostante gli innumerevoli tentativi da parte di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) di separarli, Christoph e Selina sono sempre riusciti a ritrovarsi. E sarà quello che accadrà anche nei prossimi giorni!

Come sappiamo, la dark lady ha provato a rovinare la relazione del suo arcinemico (oltre che distruggere le sue ambizioni politiche) facendo credere all’uomo che la fidanzata lo ha tradito alla stampa. Una bugia che ha avuto vita breve…

Selina ha infatti velocemente capito che dietro all’intrigo c’è ancora una volta Ariane, costringendo quest’ultima a correre ai ripari, ricattando Rosalie (Natalie Alison) affinché si assuma tutta la responsabilità.

A quel punto Christoph capirà non solo di aver fatto un enorme torto alla sua amata, ma anche che quest’ultima è diventata fondamentale nella sua vita. Una realizzazione che lo porterà a prendere una decisione importante: chiederle di sposarlo!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Selina respinge la proposta di matrimonio di Christoph

Per poter fare alla sua amata la fatidica domanda, Saalfeld dovrà però prima trovare il modo di farsi perdonare. Un’impresa che si rivelerà più difficile del previsto! Ferita dalla mancanza di fiducia del compagno nei suoi confronti, la von Thalheim rifiuterà infatti di vederlo.

L’albergatore dovrà così rimboccarsi le maniche (nel vero senso della parola!), arrivando ad aiutare la fidanzata alle stalle pur di riavvicinarsi a lei. E sarà proprio in questo luogo decisamente inusuale che Christoph si inginocchierà davanti a Selina chiedendole di sposarlo!

Inutile dire che la von Thalheim rimarrà senza parole: una proposta di matrimonio – tra l’altro proprio dopo un periodo di crisi – era l’ultima cosa che si aspettava! E, purtroppo per Saalfeld, la sua risposta non sarà quella sperata…

Benché lusingata, infatti, Selina spiegherà a Christoph di ritenere un matrimonio prematuro e respingerà dunque la sua proposta. E lui? Ebbene, come prevedibile Saalfeld non sarà disposto ad accettare un “no” come risposta e inizierà immediatamente a pensare a come far capitolare la sua amata… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

