Al Fürstenhof è arrivato il momento di affilate i coltelli… da cucina! Messi da parte (per qualche giorno) intrighi e guerre di potere, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore l’hotel a cinque stelle sarà teatro di una competizione altrettanto spietata…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: André vuole manipolare il concorso culinario

Da ormai qualche settimana tutto il Fürstenhof è in fermento per un evento attesissimo: la celebre competizione culinaria nota come “La frusta d’oro”! Oltra al fatto che ben tre cuochi legati all’hotel sono in lizza per l’ambito premio, infatti, la competizione avrà luogo proprio nell’albergo dei Saalfeld.

Non c’è dunque da stupirsi se i partecipanti – Hildegard (Antje Hagen), Robert (Lorenzo Patané) e Leentje (Antje Mairich) – si sfideranno in una guerra all’ultimo sangue pur di aggiudicarsi il primo posto. E non tutti combatteranno la loro battaglia con armi totalmente lecite…

Come forse avrete intuito, stiamo parlando di André Konopka (Joachim Lätsch), capocuoco del Fürstenhof nonché fidanzato di una dei concorrenti: Leentje. Temendo che la sua amata possa lasciare Bichlheim in mancanza di nuovi stimoli, l’uomo penserà infatti di manipolare i risultati del concorso per favorire la compagna (ad insaputa di quest’ultima).

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Hildegard vince il torneo di cucina

Si arriverà così all’attesissimo giorno della finale, durante la quale tutti i cuochi in lizza daranno il meglio di sé per impressionare la giuria. Conclusasi la votazione, André entrerà dunque in azione cercando di mettere le mani sui giudizi dei critici gastronomici con l’intento di modificarli. Purtroppo per lui, però, qualcuno se ne accorgerà…

Il caso vorrà che sia proprio Leentje a scoprire le intenzioni del compagno e, pur sapendo che quest’ultimo ha agito solo per amor suo, ne resterà sconvolta. Determinata a competere in modo leale, la donna impedirà dunque ad André di alterare le votazioni della giuria.

E così, poco dopo, nel salone del Fürstenhof verrà annunciato il nome del legittimo vincitore de “La frusta d’oro”: Hildegard! Nonostante la scelta di un piatto estremamente tradizionale come l’arrosto di maiale, l’anziana cuoca sbaraglierà infatti la concorrenza aggiudicandosi il primo premio, subito davanti a Robert.

Mentre i Sonnbichler potranno così celebrare questo inaspettato successo, Leentje e André si concentreranno dunque sul futuro della loro relazione. Futuro che apparirà sempre più incerto… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

