Da quando è comparso al Fürstenhof nell’ormai lontana terza stagione di Tempesta d’amore, André Konopka (Joachim Lätsch) è riuscito a spezzare parecchi cuori… per ultimo quello di Leentje (Antje Mairich)! Questa volta, però, lo chef proverà a rimediare ai propri errori…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: André lascia il Fürstenhof

Nella vita di André non sono mancati gli amori, tutti conclusisi in malo modo. E la storia con Leentje sembra destinata a fare la stessa fine!

Conosciuta in occasione dell’incidente che gli causò un’amnesia totale, lo chef si legò profondamente alla bella olandese, con cui si trasferì nei Paesi Bassi con l’idea di ricominciare da zero insieme a lei. Il ritorno della memoria, però, ha cambiato tutto…

Come sappiamo, Konopka ha infatti deciso di restare al Fürstenhof insieme alla propria famiglia e Leentje si è così vista costretta a provare a rifarsi una vita a Bichlheim. La nostalgia di casa, però, non ha tardato a farsi sentire!

Nel tentativo di tirarla su di morale, André dunque convinto la fidanzata ad iscriversi ad un prestigioso concorso di cucina: “La frusta d’oro”. Peccato solo che le continue intromissioni dello chef e la scarsa fiducia dimostrata da quest’ultimo nelle sue capacità culinarie abbiano portato la donna ad infuriarsi…

E così, dopo l’ennesimo litigio, Konopka ha deciso di partire per l’Italia senza nemmeno avvisare la compagna! Sarà la fine?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: André vuole far vincere Leentje con l’inganno

Ebbene, la “guerra fredda” tra André e Leentje non durerà a lungo. Tra qualche giorno, infatti, lo chef tornerà improvvisamente al Fürstenhof e la sua prima preoccupazione sarà riconciliarsi con la fidanzata. Un obiettivo che gli riuscirà a metà…

Se da una parte la donna accetterà le sue scuse, infatti, dall’altra resterà ferita per il comportamento del compagno e continuerà a sentirsi spaesata a Bichlheim. Una situazione che porterà Konopka ad una conclusione: solo la vittoria de “La frusta d’oro” farebbe tornare il sereno nella sua relazione e renderebbe Leentje appagata della sua nuova vita.

Il risultato? André deciderà di ricorrere a mezzi tutt'altro che leciti per assicurare alla sua amata la vittoria. Purtroppo per lui, però, lei lo scoprirà e, come prevedibile, non la prenderà affatto bene…

