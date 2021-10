Immaturo, donnaiolo e con il brutto vizio di mentire. È così che Shirin Ceylan (Merve Çakır) ha classificato Max Richter (Stephan Hartmann). E, nonostante i tentativi di quest’ultimo di farle cambiare idea, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore vedrà confermata la sua prima impressione…

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Cornelius inganna Maja per incastrare Erik

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Shirin si invaghisce di Max

Da ormai qualche settimana stiamo assistendo all’evoluzione di un nuovo triangolo sentimentale con protagonisti Max, Shirin e Vanessa (Jeannine Gaspár). Se quest’ultima si è perdutamente innamorata del personal trainer, lui ha invece perso la testa per la Ceylan… che però non lo ricambia!

Convinta che il coinquilino sia il classico casanova interessato solo a delle avventure senza importanza, Shirin ha fino ad ora respinto ogni suo tentativo di approccio. E così Max ha pensato bene di chiedere aiuto a niente altri che la povera Vanessa!

Ebbene, nonostante la gelosia e l’umiliazione, la Sonnbichler non se la sentirà di deludere il suo amato e inizierà a dargli consigli per fare colpo sulla rivale. Consigli che daranno i loro frutti! Con il tempo, infatti, Shirin inizierà a guardare Max con altri occhi…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Shirin si vendica di Max

Di fronte ai continui slanci di generosità ed ai gesti romantici di Max, Shirin inizierà a valutare l’ipotesi di essere stata ingiusta nei suoi confronti: magari i suoi sentimenti sono davvero sinceri? Sarà così che la Ceylan deciderà di preparare una cenetta per il suo ammiratore, che accetterà con entusiasmo l’invito. La serata, però, non andrà secondo le aspettative…

Poco prima di tornare a casa per prepararsi per la serata, Shirin ascolterà infatti una conversazione in cui Max scommetterà di riuscire a portarla a letto quella sera stessa! E, inutile dirlo, la Ceylan non la prenderà bene.

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Furiosa, Shirin deciderà di vendicarsi a modo suo: si presenterà alla “cenetta romantica” in pigiama e preparerà per Max un piatto così piccante da ridurre il giovanotto in lacrime. E non è finita qui! Quando l’indomani Richter la inviterà a cena, la Ceylan pretenderà non solo di mangiare al (carissimo) ristorante del Fürstenhof, ma ordinerà il piatto più costoso presente sul menu.

Furiosa, Shirin deciderà di vendicarsi a modo suo: si presenterà alla “cenetta romantica” in pigiama e preparerà per Max un piatto così piccante da ridurre il giovanotto in lacrime. E non è finita qui! Quando l’indomani Richter la inviterà a cena, la Ceylan pretenderà non solo di mangiare al (carissimo) ristorante del Fürstenhof, ma ordinerà il piatto più costoso presente sul menu.

Max imparerà la lezione? E, soprattutto, riuscirà a farsi perdonare? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.