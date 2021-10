Mai sottovalutare un avversario… specialmente se si tratta di Rosalie Engel (Natalie Alison)! Lo scoprirà suo malgrado Christoph Saalfeld (Dieter Bach), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore pagherà a caro prezzo la sua leggerezza…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Christoph ricatta Rosalie

Sembrava un’elezione scontata e invece le cose stanno andando in tutt’altra direzione. Inizialmente convinto di non avere rivali per il posto di consigliere regionale, Christoph si sta infatti rendendo sempre più conto che Rosalie è un’avversaria decisamente temibile, al punto da decidere di correre ai ripari.

Capendo che in uno scontro diretto la Engel potrebbe batterlo, l’albergatore penserà ad un modo per costringere la rivale a ritirarsi… e l’occasione perfetta non tarderà a presentarsi! Saalfeld assisterà infatti casualmente ad un litigio tra la donna e Michael (Erich Altenkopf) e avrà la prontezza di riflessi di registrarlo col cellulare.

Ebbene, se di per sé la discussione non lederà all’immagine di Rosalie, Christoph riuscirà a manipolarla al computer in modo da far apparire la rivale come un’ipocrita totalmente disinteressata ai problemi della comunità. E così, quando poco dopo la Engel riceverà un’e-mail anonima con allegato il video incriminante, capirà di essere in trappola!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Rosalie pubblica il video del ricatto

Le richieste del ricattatore saranno chiare: se non vuole che il filmato finisca in rete, Rosalie dovrà ritirarsi dalla corsa alle elezioni. Non vedendo via d’uscita, la donna penserà di assecondare le richieste del misterioso criminale, in quanto le sue chance di venire eletta svanirebbero comunque in caso di pubblicazione del video. Michael e Ariane (Viola Wedekind), però, non saranno dello stesso avviso…

Benché spinti da motivazioni totalmente diverse, i due sproneranno la Engel a reagire, convincendola a rispondere con fermezza all’odioso ricatto. Intuendo che dietro a tutto c’è la mano di Christoph, Rosalie farà dunque prima credere a quest’ultimo di avere intenzione di ritirarsi, per poi denunciare pubblicamente il ricatto subito!

Inutile dire che l’annuncio della donna susciterà parecchio scalpore e – benché lei non menzioni mai Christoph – i sospetti di tutti si concentreranno subito sull’albergatore. Ebbene, persino Selina (Katja Rosin) intuirà che ci sia il fidanzato dietro a tutto, tanto da decidere di affrontare il compagno.

Christoph mentirà alla donna che ama oppure avrà il coraggio di affrontare le proprie responsabilità? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

