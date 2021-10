In campagna elettorale i giochi sporchi sono all’ordine del giorno. Se poi ad entrare in politica è uno “squalo” come Christoph Saalfeld (Dieter Bach), le scorrettezze sono assicurate! Non c’è dunque da stupirsi se nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore lo scontro politico tra l’albergatore e Rosalie Engel (Natalie Alison) degenererà in una guerra senza esclusione di colpi…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Rosalie in guerra contro Christoph

Da ormai qualche settimana la tradizionale trama legata alla guerra di potere si è spostata in un’arena decisamente insolita per Tempesta d’amore: quella politica. La decisione di Christoph ha candidarsi per il posto di consigliere regionale ha infatti dato vita ad una nuova fase di ostilità in quel del Fürstenhof…

Come sappiamo, l’ingresso in politica dell’albergatore ha infatti ispirato Rosalie, che ha deciso di tentare la stessa strada. E, nonostante lo scetticismo iniziale da parte dei suoi stessi cari, la donna si è ben presto rivelata una candidata più che valida!

È stato allora che è entrato in gioco un terzo, temibilissimo personaggio. Vedendo nella Engel una potenziale arma per combattere Christoph e, allo stesso tempo, avere un’alleata potente in politica, Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) ha infatti deciso di aiutarla a vincere le elezioni. E, come prevedibile, fin dall’inizio non ha esitato a giocare sporco…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph filma Rosalie di nascosto

Determinata ad avere Rosalie sotto controllo, la dark lady non ha esitato a minacciare di distruggere la carriera di Michael (Erich Altenkopf), se “l’alleata” non avesse esaudito ogni sua richiesta. È stato così che la povera Engel si è vista costretta ad assumersi la colpa di reati commessi in realtà da Ariane, inclusa la denuncia alla stampa di una scorrettezza dell’albergatore.

Da allora è passata qualche settimana, ma i toni non si sono abbassati… anzi! Rendendosi conto che la sua rivale sta diventando più temibile ogni giorno che passa, Christoph inizierà dunque a pensare ad un modo per liberarsi di lei. E, inutile dirlo, non si limiterà a quelli leciti!

L’occasione perfetta si presenterà quando l’albergatore assisterà casualmente ad una lite tra Michael e Rosalie, riuscendo a registrarla con il proprio telefono. Una volta tornato a casa, l’uomo si renderà conto che – manipolando abilmente il video – è possibile far passare la Engel per un’ipocrita che non crede realmente nel proprio programma politico. Un’occasione troppo ghiotta per non essere sfruttata…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Christoph ricatta Rosalie

Il risultato? Qualche ora dopo Rosalie riceverà un’e-mail anonima con allegato il video manipolato: il misterioso mittente pretenderà il suo immediato ritiro dalle elezioni, minacciando di pubblicare il filmato in caso contrario!

Inutile dire che a quel punto la Engel andrà nel panico e penserà di rinunciare alle proprie ambizioni politiche. Sia Michael che Ariane, però, proveranno a convincerla a ripensarci (ovviamente per motivi diversi), spronandola a non arrendersi.

Rosalie si piegherà al ricatto di Christoph oppure troverà la forza di reagire? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

