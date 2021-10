Se nelle recenti puntate italiane di Una Vita la giovane Anabel Bacigalupe (Olga Haenke) ha dovuto pentirsi per aver rivelato a tutti quanto il segreto di Ildefonso Cortes (Cisco Lara), nelle prossime settimane la ragazza dovrà guardarsi le spalle anche da una new entry.

La figlia di Marcos (Marcia Alvarez) non starà affatto simpatica a Sabina (Ana Goya), la nuova proprietaria del ristorante Nuovo Secolo XX. E il motivo sarà “romantico”…

Una Vita, news: Felicia vende il ristorante a Sabina e Roberto Olmedo

Le anticipazioni segnalano che la storyline avrà inizio nel momento in cui Felicia Pasamar (Susana Soleto) deciderà di vendere la sua attività di ristorazione a Sabina e al marito Roberto Olmedo (Miguel Larranaga). Fin da subito, i due nuovi residenti di Acacias daranno l’impressione di stare nascondendo qualcosa e i loro discorsi si faranno parecchio ambigui. Ad esempio, gli Olmedo si preoccuperanno di dismettere la cantina del ristorante e parleranno di una banca, appena aperta, che si trova nei pressi dello stesso e di un tunnel da costruire il prima possibile.

Al di là di tale mistero, Sabina e Olmedo arriveranno nella cittadina insieme al nipote Miguel (Pablo Garro), di cui saranno appunto i nonni paterni. Avvocato di professione, laureato in Francia, il giovane non potrà fare a meno di sentirsi attratto da Anabel…

Una Vita, trame: Anabel e Miguel si scambiano un bacio

Dopo diversi giorni, durante i quali non avranno fatto a meno di provocarsi a vicenda, Anabel e Miguel avranno modo di trascorrere del tempo da soli e si scambieranno il loro primo bacio. Tuttavia, la Bacigalupe farà sapere a Camino (Aria Bedmar) che non vuole spingersi più di tanto con l’Olmedo e le lascerà intendere di voler essere anche un po’ corteggiata prima di “cadere tra le sue braccia” definitivamente.

Contemporaneamente a tutto ciò, Miguel confesserà a nonno Roberto che ha preso una vera e propria cotta per Anabel e vorrà avere da lui dei consigli per fare breccia nel suo cuore. L’Olmedo Senior dirà dunque al nipote di sorprendere la fanciulla, portandola in un posto dove nessun altro ha mai pensato di conquistarla.

Prima di ciò, Miguel penserà però di invitare la Bacigalupe al pranzo nel ristorante. Ed è proprio lì che si creeranno le prima scintille tra la ragazza e nonna Sabina…

Una Vita, spoiler: Sabina non vuole che Anabel stia con Miguel!

Eh sì: a causa del carattere sfacciato che mostra in ogni occasione, Sabina vorrà impedire ad ogni costo che l’adorato Miguel intrecci una relazione con Anabel ed approfitterà di un piccolo allontanamento del nipote dal tavolo per farlo sapere alla diretta interessata…

Come facilmente prevedibile, il discorso della Olmedo non preoccuperà minimamente la Bacigalupe, che con fare strafottente e allusivo comunicherà alla “nonnina” che quello che vuole fare con Miguel non è illegale in nessuna parte del mondo! Insomma, Anabel non limiterà la sua “faccia tosta” nemmeno di fronte a Sabina, che la prenderà ulteriormente di mira e, almeno per ora, nasconderà a Miguel che intende fare la guerra alla fanciulla… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

