L’assassinio dell’avvocato Javier Velasco (Alejandro Carro) tornerà al centro della scena nelle prossime puntate italiane di Una Vita. A riaprire le indagini sarà il commissario Aurelio Mendez (David Garcia Intriago) che, dopo essere ritornato improvvisamente in città, concentrerà ancora le sue attenzioni su Genoveva Salmeron (Clara Garrido). Scopriamo insieme perché…

Una Vita, news: ecco come morirà Velasco

Nei nostri post precedenti alle anticipazioni abbiamo avuto modo di segnalarvi in quali circostanze verrà ucciso Velasco. Tutto partirà quando Laura Alonso (Agnes Llobet) confesserà a Genoveva che ha più volte tentato di uccidere Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) su ordine del losco avvocato. A quel punto, la Salmeron si alleerà con l’inserviente per mettere definitivamente fuori gioco Javier, ragione per cui cercherà di avvelenare un cocktail destinato all’uomo.

Tuttavia, la situazione sfuggirà presto di mano alle due donne: ovviamente, Velasco si renderà conto di ciò che Genoveva vuole fargli e inizierà ad inseguirla per tutto il suo appartamento con un oggetto contundente. Nascosta per tutto il tempo nella cucina, Laura deciderà dunque di intervenire e sparerà un colpo di pistola a Velasco, che morirà pochi attimi dopo. Dopo aver occultato il cadavere, Laura e Genoveva si diranno dunque ufficialmente addio…

Una Vita, spoiler: Mendez fa domande a Genoveva sulla scomparsa di Velasco

Qualche settimana dopo, la Salmeron dovrà quindi fare nuovamente i conti con l’ennesimo omicidio che l’ha vista coinvolta. Oltre a fare in modo che Mendez non incontri senza la sua presenza Felipe, apparentemente privo della memoria dei suoi ultimi dieci anni, la dark lady della telenovela si troverà suo malgrado ad arginare alcuni sospetti del commissario, iniziati nel momento in cui Velasco ha fatto perdere improvvisamente le sue tracce.

Mendez riterrà infatti che l’avvocato sia sparito di sua iniziativa e, neanche a dirlo, si dirà certo della sua morte, anche se non avrà prove per dimostrarlo, né tanto meno un cadavere per poter dare via alle indagini. Il poliziotto sceglierà quindi di affrontare la Salmeron, che ovviamente negherà tutte le accuse e sosterrà che Javier è semplicemente partito per un viaggio di lavoro. Ma per quanto tempo potrà durare la menzogna?

Una Vita, trame: Casilda vuole che Mendez continui ad investigare sulla morte di Marcia

Nell’attesa di scoprirlo, segnaliamo che Mendez verrà agganciato in strada anche da Casilda Escolano (Marita Zafra), ancora convinta dell’idea che sia stata Genoveva ad uccidere l’amica Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) nonostante l’assoluzione al processo ottenuta dal giudizio favorevole del giudice. La domestica spronerà dunque Mendez a non mettere da parte la morte della brasiliana e a cercare di fare il possibile per risolvere il caso. E, da come reagirà, il commissario sarà totalmente disponibile ad esaudire questo suo desiderio.

Genoveva non potrà dunque più dormire sogni tranquilli, anche perché persino lo “smemorato” Felipe darà l’impressione di stare prendendosi gioco di lei… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

