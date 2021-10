Da diverso tempo, nei nostri post dedicati alle anticipazioni sulla telenovela iberica Una Vita, vi stiamo parlando dell’apparente perdita di memoria di Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo). Dopo essere stato avvelenato da Laura Alonso (Agnes Llobet), su ordine dell’avvocato Javier Velasco (Alejandro Carro), il marito di Genoveva Salmeron (Clara Garrido) passerà alcune settimane in coma, al termine delle quali sembrerà non avere alcun ricordo dei suoi ultimi dieci anni di vita.

Questo creerà i presupposti per una storyline alquanto misteriosa…

Una Vita, news: Genoveva cerca di isolare Felipe

Eh sì: certa che non abbia alcun ricordo dei contrasti sorti sopratutto in seguito all’omicidio di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) che lei stessa ha commesso, Genoveva penserà bene di fare la “buona samaritana” con Felipe e, mostrando soltanto il suo volto più docile e remissivo, gli comunicherà che è la sua consorte soltanto una volta che verrà dimesso.

A quel punto, l’Alvarez Hermoso non farà altro che riempire di attenzioni la donna, la quale dal canto suo cercherà di fare in modo che nessuno parli a lui del suo passato.

In particolare, la Salmeron si preoccuperà di eventuali rappresaglie da parte di Liberto Mendez (Jorge Pobes) e, sopratutto, di Fabiana Aguado (Inma Perez Quiros), ossia l’unica persona che avrà tentato di far ricordare a Felipe dell’esistenza della defunta Marcia. Per questa ragione, Genoveva si inventerà di aver parlato con un medico del marito, sottolineando come i ricordi debbano ritornare gradualmente e non per induzione.

Una Vita, trame: Felipe è d’accordo con Ramon?

Partendo da questi presupposti, assisteremo a un vero e proprio mistero. Tutto si verificherà nel momento in cui Genoveva medierà affinché Felipe accetti di incontrare Ramon Palacios (Juanma Navas), che per via della supposta amnesia considererà ancora l’assassino della moglie Celia (Ines Aldea).

Fin dai primi minuti di questo incontro, l’Alvarez Hermoso mostrerà però un atteggiamento stranamente docile nei confronti di chi, fino a pochi giorni prima, sembrava considerare nuovamente come un assassino e, dopo averlo abbracciato, approfitterà di un allontanamento di Genoveva per fargli uno strano cenno con lo sguardo ed invitarlo a seguirlo nel suo studio.

Da quel momento, sarà quindi facile per i telespettatori pensare che Felipe stia fingendo la sua amnesia. E i dubbi aumenteranno nel corso di una merenda a cui parteciperà anche Liberto…

Una Vita, spoiler: Ramon e Liberto in disaccordo per via di Felipe

Nello specifico, Liberto non capirà per quale motivo, a domanda diretta di Felipe, Ramon avrà descritto il matrimonio del loro amico con Genoveva come felice e “senza macchia” prima dell’incidente che gli ha fatto perdere la memoria.

Qualche ora dopo lo strano dialogo, il marito di Rosina (Sandra Marchena) avrà modo di confrontarsi con il Palacios Senior sulla menzogna che ha raccontato a Felipe, ma l’uomo si limiterà a dirgli che è forse meglio non intromettersi nel rapporto coniugale di due persone.

Neanche a dirlo, questa tesi non convincerà affatto Liberto, che sarà sempre più confuso sulla nuova posizione assunta da Ramon. Così come, d’altronde, saranno straniti anche i fan della telenovela… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

