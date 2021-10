Nelle prossime settimane di programmazione della telenovela Una Vita prenderà il via una trama che avrà come protagonista la giovane Lolita (Rebeca Alemany). Ad un certo punto, la donna crederà infatti di essere nuovamente incinta, ma le cose prenderanno una piega decisamente inaspettata. Scopriamo insieme per quale ragione…

Una Vita, news: il furto nella bottega di Lolita

Se diamo uno sguardo alle anticipazioni attinenti a questa storyline si scopre che tutto si verificherà in seguito al furto che Lolita subirà nella sua bottega. Si tratta di un’azione criminale di cui vi abbiamo già parlato e che si risolverà nel migliore dei modi, dato che Sabina (Ana Goya) – nuova proprietaria del ristorante Nuovo Secolo XX – riuscirà ad intercettare il ladro e lo prenderà a colpi di scopa, impedendogli di scappare con in mano in bottino ed assicurandolo alla giustizia.

Ovviamente, Lolita sarà estremamente grata a Sabina per la sua “buona azione” e in più di una circostanza si presenterà nel suo ristorante per darle dei piccoli omaggi culinari. E sarà proprio partendo da questi presupposto che la moglie di Antonito (Alvaro Quintana) tornerà al centro della scena…

Una Vita, trame: gli strani malori di Lolita

Eh sì: nel corso di una giornata lavorativa come tante altre, Lolita verrà infatti colta da un malore e perderà i sensi nel suo negozio.

La prima ad accorgersene sarà la “suocera” Carmen (Maria Blanco), che tenterà invano di convincerla a prendersi qualche giorno di riposo sottolineando che, molto probabilmente, è ancora turbata dal furto che ha subito.

Tuttavia, Lolita si sentirà nel pieno delle sue forze e, nei giorni successivi, sembrerà anche avere fame in continuazione. Questo porterà dunque Carmen a fare un’ipotesi azzardata, visto che farà presente alla “nuora” che, in realtà, potrebbe essere in attesa di un altro figlio (che a quel punto farebbe compagnia al piccolo Moncho entro pochi mesi).

Una Vita, spoiler: Lolita crede di essere incinta

Rincuorata dalle parole di Carmen, Lolita inizierà quindi ad abituarsi all’idea che presto darà un nuovo figlio ad Antonito, presissimo dalla sua carriera politica. Col trascorrere delle puntate, i malesseri della signora Palacios non faranno altro che aumentare e sarà chiaro che non è affatto incinta.

Tale escamotage darà il via ad una svolta alquanto drammatica che metterà in pericolo non solo la vita di Lolita ma anche il suo matrimonio.

In tal senso, possiamo già anticiparvi che bisognerà fare particolare attenzione alla new entry Natalia Quesada (Astrid Janer), che arriverà in città col fratello Aurelio (Carlos De Austria) per vendicarsi di Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez). La giovane incrocerà però la sua strada anche con quella di Antonito…

