Nel pomeriggio di lunedì 11 ottobre, eccezionalmente non ci sarà alcuna puntata di Uomini e Donne, sostituito per l’occasione dal quarto appuntamento con il talent show Amici (in origine previsto per domenica 10 ottobre e in seguito rinviata per non entrare in concorrenza con il match di Nations League tra Italia e Belgio).

Per il talk show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi si tratterà di una brevissima pausa, visto che già domani tornerà regolarmente nel palinsesto pomeridiano di Canale 5, riprendendo la narrazione lì dove si era interrotta lo scorso venerdì.

Nelle prossime puntate assisteremo alla clamorosa e inaspettata espulsione di Joele Milan, che verrà allontanato dal programma dopo che sarà emerso un suo comportamento non in linea con le regole del programma (QUI maggiori informazioni).

Riguardo al trono over invece, spazio a Isabella Ricci, che negli scorsi giorni ha chiuso la storia con Michele, ritenuto dalla dama non affine al suo carattere. Saranno protagonisti a centro studio anche Ida Platano e Marcello Messina, ancora ai ferri corti dopo la burrascosa fine della loro frequentazione. Appuntamento dunque a domani alle 14.45 con una nuova puntata di Uomini e Donne. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.