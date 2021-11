Quando si ama qualcuno, si farebbe qualunque cosa per vederlo felice. È questo il caso di Gerry Richter (Johannes Hut), uno dei personaggi più interessanti della seconda fase della diciassettesima stagione di Tempesta d’amore.

Ecco infatti cosa sta accadendo negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Gerry vuole aiutare Shirin

In più di sedici anni al Fürstenhof si sono visti personaggi di ogni tipo. Gerry Richter – il fratello maggiore di Max (Stefan Hartmann) – rappresenterà una vera e propria novità. Come vi abbiamo anticipato, infatti, il ragazzo sarà affetto da un deficit cognitivo che, unito al suo grande cuore, lo porterà ad essere da una parte pericolosamente ingenuo, ma dall’altra capace di gesti di grande generosità ed altruismo.

Giunto al Fürstenhof per stare vicino al fratello Max, all’hotel a cinque stelle Gerry farà la conoscenza di un altro personaggio destinato a cambiargli la vita: Shirin (Merve Çakır). Ebbene, il giovane Richter rimarrà letteralmente folgorato dalla bella ragazza, tanto da sfruttare ogni occasione per starle vicino. E lei?

Pur non ricambiando i sentimenti del suo spasimante, la Ceylan si affezionerà sinceramente a quest’ultimo, la cui bontà d’animo e generosità non smetterà mai di stupirla. Sarà dunque proprio a Gerry che Shirin confiderà di sognare di poter aprire un centro estetico tutto suo, ma di mancare del denaro necessario. E, inutile dirlo, lui sarà pronto a tutto pur di aiutarla…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Gerry vince il torneo di golf

Sarà in queste circostanze che il Fürstenhof sarà in fermento per un evento di grande risonanza: un torneo di golf! In attesa dell’inizio della competizione vera e propria, vari dipendenti dell’hotel si diletteranno con quello sport, normalmente riservato agli ospiti più abbienti. E sarà allora che Erik (Sven Waasner) si accorgerà dell’incredibile talento di Gerry nell’imbucare le palline…

Il risultato? Nonostante lo scetticismo di Max, il ragazzo si sottoporrà ad un corso accelerato di teoria e pratica per potersi poi iscrivere al rinomato torneo. La sua speranza sarà infatti quella di vincere il primo premio – un assegno da ben 10.000 euro – per poi donarlo a Shirin!

Ebbene, contro ogni previsione, sarà effettivamente Gerry ad aggiudicarsi il primo posto e si dirà immediatamente pronto ad aiutare Shirin a mettere in piedi il suo tanto desiderato centro estetico. Per la Ceylan si tratterà della realizzazione di un sogno e l’entusiasmo la porterà a ringraziare il suo salvatore con un po’ troppo entusiasmo…

(Puntate 3712-6, in onda in Germania dal 5 all’11 novembre 2021)

