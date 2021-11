Ci sono scheletri difficili da seppellire. Lo sa bene Michael Niederbühl (Erich Altenkopf), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore vedrà tornare alla luce uno dei periodi più bui della sua esistenza: la sua dipendenza dai farmaci!

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: Vanessa scopre che Max l’ha tradita e lo lascia!

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Michael dipendente dai farmaci

Tutti lo conoscono come medico scrupoloso e uomo onesto e controllato. Eppure il curriculum apparentemente impeccabile di Michael ha in realtà una macchia di cui pochi sono a conoscenza: una gravissima dipendenza dai farmaci.

Come i fan storici di tempesta d’amore sicuramente ricorderanno, circa un anno e mezzo fa il bel dottore affrontò infatti un periodo durissimo: la morte della sua giovane paziente Romy (Désirée von Delft) – apparentemente per un difetto cardiaco – fece scivolare il medico in una profonda depressione, che lo portò ad abusare di farmaci.

Nemmeno la scoperta che la povera ragazza fu in realtà avvelenata e non morì dunque per negligenza medica mise fine al tormento di Michael, ormai diventato dipendente potenti sonniferi e stimolanti al punto da trasformarsi in un’altra persona…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Michael nei guai

Dopo aver a lungo negato il problema, Michael riuscì a reagire grazie all’affetto del figlio Fabien (Lukas Schmidt), della moglie Natascha (Melanie Wiegmann) e dell’amico Robert (Lorenzo Patané). Su consiglio di questi ultimi – che non fecero mai parola a nessuno dell’accaduto – il medico si fece dunque curare in gran segreto in una clinica di disintossicazione, ritrovando se stesso.

Da allora è passato parecchio tempo e questa brutta storia sembrava definitivamente sepolta… almeno fino ad oggi! Tra non molto, infatti, lo “scandalo del medico tossicodipendente” finirà su tutti i giornali, sconvolgente non solo Michael ma tutto il Fürstenhof!

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Per il medico si tratterà di un durissimo colpo: non solo la sua reputazione verrà irrimediabilmente danneggiata, ma con essa anche le sue aspirazioni a livello di carriera. La soffiata alla stampa arriverà infatti proprio quando Niederbühl si candiderà come nuovo primario, sfidando il celebre neurologo Dr. Kamml (Ralf Komorr): un personaggio di cui sentiremo molto parlare nelle settimane a venire.

Sarà stato quest’ultimo a dare il rivale in pasto ai giornali? E cosa ne sarà della carriera di Michael dopo questo scandalo? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.