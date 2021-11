L’annuncio del ritorno di Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) come nuovo protagonista di Tempesta d’amore ha spiazzato un po’ tutti. Uscito di scena meno di un anno fa, questo personaggio sembrava infatti aver trovato il proprio lieto fine sia a livello professionale che sentimentale.

Cosa porterà dunque il giovane uomo a tornare al Fürstenhof? E cosa lo attende all’hotel a cinque stelle? Ecco tutto quello che c’è da sapere!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Paul ritrova l’amore con Michelle e lascia il Fürstenhof

Entrato in scena ormai tre anni fa come fratello dell’allora protagonista Alicia (Larissa Marolt), Paul è velocemente entrato nel cuore dei telespettatori di Tempesta d’amore, diventando protagonista di una bellissima storia d’amore con Romy Ehrlinger (Désirée von Delft).

Come molti ricorderanno, purtroppo per questa amatissima coppia non ci fu però il lieto fine: proprio il giorno delle loro nozze, Romy morì avvelenata dalla perfida Annabelle (Jenny Löffer), lasciando Paul solo e con il cuore spezzato.

Per il giovane vedovo iniziò un periodo da incubo e riuscì faticosamente a riprendersi solo grazie all’aiuto dei suoi cari. È stato allora che Lindbergh ha fatto la conoscenza della bellissima Michelle Ostermann (Barbro Viefhaus), con cui ha deciso di iniziare una nuova vita a Monaco, dove ha anche aperto uno studio di fisioterapia tutto suo. Qualcosa, però, andrà storto…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Paul perde tutto e viene lasciato da Michelle

Possiamo infatti finalmente rivelarvi cosa è accaduto dopo la partenza di Paul! Inizialmente la nuova avventura professionale del giovanotto è stata un vero successo, tanto da portarlo a decidere di espandere la sua attività. Purtroppo, però, la mossa si rivelerà avventata, tanto che Lindbergh sarà costretto a vendere tutto a causa dei debiti.

E Michelle? Come spesso accade, i problemi professionali finiranno per condizionare anche la vita privata, tanto che alla fine la Ostermann decidere di troncare la loro relazione. Improvvisamente single e senza lavoro, Paul cercherà dunque un luogo dove ricominciare da capo… e qual posto migliore se non il Fürstenhof?

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Paul conosce Josie e Constanze

Grazie alla sua esperienza come imprenditore a Monaco, Lindbergh otterrà infatti la posizione di direttore amministrativo all’hotel a cinque stelle: un’opportunità professionale assolutamente irrinunciabile per l’ex fitness trainer!

A Bichlheim, però, il giovane uomo non troverà solo il lavoro! Come vi abbiamo anticipato, Paul verrà infatti affiancato nel ruolo di protagonista da Josie Klee (Lena Conzendorf), giovane cuoca che si innamorerà perdutamente di lui. Inizialmente, però, sarà un’altra donna ad attirare l’attenzione di Lindbergh: la sorellastra di Maja (Christina Arends), Constanze von Thalheim (Sophia Schiller).

E non è finita qui! Frequentando quest’ultima, Paul recupererà dei ricordi repressi da tempo: una tragedia familiare che coinvolgerà anche i von Thalheim… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

