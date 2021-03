Michelle torna da Paul, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Uno dei personaggi più amati del Fürstenhof sta per salutarci. A tre anni di distanza dal suo ingresso in scena, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore per Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) arriverà infatti il tanto temuto momento dell’addio. E per lui ci sarà un happy end…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Michelle rinuncia al suo viaggio

Dopo infiniti tira e molla alla fine l’amore avrà la meglio. Per conquistare il cuore della sua bella Michelle Ostermann (Barbro Viefhaus), Paul ha dovuto faticare non poco, sia per l’iniziale reticenza della ragazza a lasciarsi andare ad un nuovo amore, sia per l’incompatibilità tra i suoi doveri di padre ed il sogno della Ostermann di partire per un giro del mondo.

Proprio queste differenze hanno rappresentato il maggiore ostacolo per la nascita di una relazione stabile tra i due, nonostante i forti sentimenti che li uniscono. E proprio in virtù di ciò che prova per la fidanzata, alla fine Lindbergh ha deciso di rinunciare ad ogni cosa pur di seguirla. Lei, però, lo sorprenderà!

Dopo aver scoperto di quale sacrificio sia stato capace Paul per amor suo, Michelle deciderà di fare finalmente un passo verso il suo amato ed essere per una volta lei a rinunciare a qualcosa a cui tiene. E così la ragazza annuncerà al compagno di aver cancellato il suo tanto atteso viaggio! Una decisione che lui non prenderà bene…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Paul e Michelle lasciano il Fürstenhof insieme

Benché colpito dal gesto della fidanzata, Paul non vorrà infatti assolutamente che lei rinunci ai propri sogni per lui. Lei, però, sarà più determinata che mai: ha capito che l’unica cosa che conta davvero è vivere al suo fianco e vederlo felice.

Il risultato? Nonostante i dubbi iniziali, alla fine Paul accetterà la decisione di Michelle e comunicherà dunque a Michael (Erich Altenkopf) di aver deciso di rilevare lo studio di fisioterapia che il medico gli aveva consigliato per iniziare una nuova attività in proprio.

E così, nel corso della puntata 3460, Paul e Michelle lasceranno definitivamente il Fürstenhof per iniziare la loro nuova vita insieme. Un addio che causerà parecchi occhi lucidi… specialmente quelli di Lucy (Jennifer Siemann)! L’ultimo saluto tra la Ehrlinger e colui che aveva creduto essere il suo grande amore sarà infatti davvero straziante…

L’addio di Paul arriva a tre anni di distanza dal suo primo ingresso in scena, avvenuto nel corso della stagione con protagonista sua sorella Alicia (Larissa Marolt) e Viktor (Sebastian Fischer). Sarà questa l’ultima volta che vedremo questo amatissimo personaggio? Come ormai abbiamo imparato, a Tempesta d’amore tutto è possibile…

