Non sempre fare la cosa giusta ripaga. Lo sa bene Michael Niederbühl (Erich Altenkopf), che nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore finirà nei guai per aver salvato la vita di un paziente a cui è molto legato… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, puntate tedesche: Florian ha una malattia mortale

Da tempo ormai ci stiamo occupando di una trama drammatica che avrà come protagonista Florian Vogt (Arne Löber). Nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore il bel guardacaccia ha infatti contratto una gravissima infezione che lo ridurrà in fin di vita. Proprio quando per lui non sembreranno più esserci speranze, però, interverrà Maja von Thalheim (Christina Arends)!

Pronta a tutto pur di non perdere l’uomo che ama, la ragazza lotterà con le unghie e con i denti per finanziare uno studio sperimentale mirato a trovare una cura per la malattia che sta uccidendo l’ex fidanzato. Le cose, però, non andranno secondo i piani…

Se effettivamente la ricerca per un farmaco verrà ripresa e darà i frutti sperati, Maja scoprirà che Florian è stato assegnato al gruppo dei pazienti destinati a ricevere un placebo invece che il medicinale! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Michael salva la vita a Florian

Determinata a fare in modo che il suo amato riceva il farmaco, la von Thalheim arriverà addirittura a cercare di rubare il farmaco dallo studio di Michael, avvalendosi dell’aiuto di Erik (Sven Waasner) e della sorellastra Constanze (Sophia Schiller). Ancora una volta, però, qualcosa andrà storto…

Michael scoprirà infatti il furto e a quel punto dovrà prendere una decisione: rispettare il protocollo condannando di fatto Florian a morire, oppure salvare la vita del ragazzo mettendo però a rischio la propria carriera?

Ebbene, alla fine il medico deciderà di ascoltare il proprio cuore e somministrerà di nascosto il medicinale al giovane Vogt, che riuscirà così a salvarsi. Come prevedibile, però, il suo coraggio avrà delle conseguenze…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Michael rischia di perdere il lavoro

Non ci vorrà infatti molto prima che l’ordine dei medici scopra quanto accaduto e a quel punto Michael si troverà a rispondere non solo di aver violato il protocollo della sperimentazione clinica, ma persino di aver rubato i medicinali!

Insomma, per il medico le cose si metteranno davvero male e neppure il coraggioso intervento di Florian – che si autodenuncerà nella speranza di aiutare l’amico – migliorerà le cose. Il povero dottor Niederbühl sarà così costretto a chiudere il proprio studio medico in attesa del verdetto. Ancora una volta, però, la tentazione di aiutare il prossimo avrà la meglio…

Quando André (Joachim Lätsch) si presenterà dall’amico in preda a forti dolori, infatti, Michael non se la sentirà di abbandonarlo e lo curerà di nascosto nonostante il divieto di praticare. Il risultato? L’ordine dei medici verrà informato di questa ennesima infrazione e a quel punto le cose per Nierderbühl si metteranno davvero male.

Chi avrà denunciato Michael? E, soprattutto, quest’ultimo riuscirà a salvare il proprio lavoro? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

(Puntate 3715-20, in onda in Germania dal 10 al 17 novembre 2021)

