Un dramma senza precedenti sta per abbattersi sulla coppia protagonista della diciassettesima stagione di Tempesta d’amore. Una tragica fatalità metterà infatti Maja von Thalheim (Christina Arends) e Florian Vogt (Arne Löber) di fronte ad un’eventualità mai considerata prima: una morte prematura…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, puntate tedesche: Florian salva la vita a Maja e Hannes

Non importa quante volte si siano lasciati nel corso degli ultimi mesi: nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore Florian e Maja rimangono uniti da un filo sottile ma che appare impossibile da spezzare.

Non c’è dunque da stupirsi se – quando la von Thalheim si ritroverà bloccata in una grotta in seguito ad un terremoto – sarà l’ex fidanzato colui a cui si rivolgerà per avere aiuto. E, ovviamente, lui non si tirerà indietro!

Una volta identificato il luogo dell’incidente, Florian non esiterà infatti a rischiare la sua stessa vita per estrarre la sua amata (ed il nuovo compagno di quest’ultima) dalla caverna. Un gesto eroico che gli costerà però parecchio…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Florian contrae una malattia mortale

Qualche giorno dopo il suo coraggioso salvataggio, il giovane guardacaccia inizierà infatti ad avere dei sempre crescenti disturbi ad un braccio che presto si estenderanno al resto del corpo, tanto da provocargli paralisi temporanee e addirittura cecità.

Ebbene, quelli che inizialmente sembreranno essere solo sintomi passeggeri si riveleranno purtroppo essere i campanelli d’allarme di qualcosa di decisamente più serio: durante l’operazione di salvataggio nella grotta, Florian si è ferito contraendo una gravissima infezione batterica contro cui non c’è rimedio!

Il povero ragazzo scoprirà così non sono di non avere speranza di guarire, ma che gli restano poche settimane di vita! Una prospettiva che Maja non potrà accettare per nessuna ragione al mondo, tanto da decidere di trovare una cura per il suo amato… costi quel che costi!

La ragazza riuscirà a salvare la vita dell’ex fidanzato prima che sia troppo tardi? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

