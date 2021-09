Si fa sempre più appassionante la storia d’amore tra Maja von Thalheim (Christina Arends) e Florian Vogt (Arne Löber)! Dopo aver affrontato ogni genere di ostacolo, nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore i due protagonisti. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, puntate tedesche: Florian si ammala e inizia una storia con Constanze

Innamoratissimi ma divisi da tutto, nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore Florian e Maja si sono già lasciati e ripresi più volte. Esasperata dalla situazione, alla fine però la von Thalheim inizierà una relazione con un suo fidanzato di gioventù – Hannes Fröhlich (Pablo Konrad) – da cui riceverà anche una proposta di matrimonio. Ciononostante il suo cuore continuerà a battere per Vogt…

E così, quando quest’ultimo si ammalerà gravemente tanto da venir dato per spacciato dai medici, Maja capirà finalmente di non poter continuare a mentire a tutti (se stessa inclusa). La ragazza lascerà dunque il fidanzato per tornare da Florian. Peccato solo che il guardacaccia la respingerà…

Il motivo? Convinto di essere vicino alla fine, vorrà risparmiare alla sua amata la sofferenza di stare accanto ad un malato terminale. Vedendo che la von Thalheim non si arrende, Vogt sarà dunque costretto a ricorrere a mezzi drastici per scoraggiarla, tanto da iniziare una relazione con la sua sorellastra Constanze (Sophia Schiller)!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Florian guarisce e rivuole Maja

Inutile dire che si tratterà di un durissimo colpo per Maja, che però rimarrà focalizzata su un obiettivo molto più importante rispetto alla propria felicità: salvare la vita a Florian! Anche grazie ai suoi sforzi, infatti, è stata ripresa la ricerca di una cura per l’infezione che sta uccidendo il giovane Vogt. Ci sarà però un problema…

Con suo grande orrore, infatti, la ragazza scoprirà che il suo amato è stato assegnato al gruppo dei pazienti destinati a ricevere un placebo invece che la vera cura. Un’ingiustizia a cui la von Thalheim sarà determinata a porre rimedio, al punto da organizzare il furto dei farmaci per somministrarli di nascosto a Florian!

Il risultato? Non solo quest’ultimo inizierà finalmente a sentirsi meglio, ma capirà di non voler trascorrere nemmeno un altro giorno senza la donna che ama…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Hannes fa una richiesta a Florian

Florian inizierà dunque di nuovo a trascorrere sempre più tempo con Maja, con grande felicità di quest’ultima. La ritrovata vicinanza tra i due protagonisti, però, non verrà apprezzata da tutti…

Se Constanze sarà rosa dalla gelosia nei confronti della sorellastra, sarà soprattutto Hannes ad essere furioso: per amore della sua ex, infatti, ha investito tutto nella ricerca di una cura per Florian ed ora si ritrova al verde.

E così, quando Florian si presenterà da Maja per dichiararle il suo amore e chiederle di tornare insieme, si ritroverà invece di fronte Hannes, che gli farà una richiesta sconvolgente: concedergli due settimane insieme a Maja per provare a riconquistarla!

Benché sconvolto da una simile pretesa, Florian accetterà, convinto che il rivale non abbia più nessuna speranza con la von Thalheim. Ma sarà davvero così? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

(Puntate 3684-98, in onda in Germania dal 27 settembre al 15 ottobre 2021)

