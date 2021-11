In che modo Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) continuerà a far credere alla dark lady Genoveva Salmeron (Clara Garrido) che ha davvero perso la memoria dei suoi ultimi dieci anni di vita? Per avere la risposta a questa domanda, i telespettatori dovranno fare particolare attenzione a ciò che succederà nelle prossime puntate italiane della telenovela Una Vita…

Una Vita, news: Felipe e l’errore su Ursula

Come abbiamo avuto modo di segnalare, l’apparente “smemorato” Felipe si comporterà con Genoveva come il marito perfetto, tant’è che in più di un’occasione le lascerà intendere che non vuole pensare a quello che c’è stato tra lui e Marcia Sampaio (Trisha Fernandez), la donna che amava e di cui tutti gli parlano. Come se non bastasse, sempre di fronte alla Salmeron, l’Alvarez Hermoso si porrà a muso duro con Liberto (Jorge Pobes) ogni volta che affronterà l’argomento Marcia.

Tuttavia, nel corso di un dialogo, Felipe commetterà un clamoroso errore, visto che parlerà apertamente a Genoveva della morte di Ursula Dicenta (Montse Alcoverro), avvenimento di cui non poteva esserne a conoscenza poiché avvenuto nei dieci anni di vita dei quali si è dimenticato.

A quel punto, la Salmeron chiederà al marito come fa a sapere tale cose, costringendolo a tergiversare sulla questione e a dirle che, probabilmente, è stato Liberto o il commissario Mendez (David Garcia Intriago) a metterlo al corrente.

Una Vita, trama: Genoveva si scontra con Ramon!

Occhio dunque a quello che succederà in seguito dato che, non appena Genoveva cercherà di parlare a Liberto della questione Ursula, sarà Ramon a prendersi la colpa della notizia del decesso data a Felipe. A quel punto, Genoveva inizierà a farsi della domande sul rapporto tra il marito e il Palacios Senior e, attraverso una serie di deduzioni, arriverà a considerare l’ipotesi – peraltro veritiera – che il vicino stia aiutando l’Alvarez Hermoso a portare avanti la messinscena della sua amnesia.

Per fugare ogni suo sospetto, Genoveva tenterà di parlare con Ramon, ammettendo di pensare che probabilmente Felipe le sta mentendo, ma passerà alle minacce quando comprenderà che l’uomo sta evitando ogni sua domanda. Anche in questa occasione, Felipe e Ramon riusciranno comunque ad uscire dall’impasse.

Una Vita, spoiler: Genoveva origlia un dialogo tra Felipe e Ramon

Eh sì: dopo averle ribadito per l’ennesima volta che si è innamorato di lei, Felipe farà in modo che Genoveva si scusi con Ramon per l’atteggiamento avuto nei suoi riguardi e lo inviti a casa loro.

In quella precisa serata, la Salmeron si troverà quindi ad origliare un dialogo tra i due uomini, durante il quale l’Alvarez Hermoso confiderà all’amico di non poter più fare a meno di Genoveva e discuterà con lui quando proverà a mettere in dubbio la sua figura.

Sarà però abbastanza chiaro che tutto ciò sarà un vero e proprio teatrino per far cadere Genoveva in un tranello… ma quale? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

