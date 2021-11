Nelle prossime puntate italiane di Una Vita si verrà a creare un nuovo conflitto che avrà ripercussioni nelle storie future della telenovela ambientata ad Acacias. La dark lady Genoveva Salmeron (Clara Garrido) si renderà infatti protagonista di uno scontro piuttosto aspro con Ramon Palacios (Juanma Navas) e, ovviamente, tutto ciò sarà legato alla presunta amnesia del marito Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo).

Leggi anche: Una vita, anticipazioni 5 e 8 novembre: Felipe salvo per un pelo, Genoveva vuole vendetta

Una Vita, news: Felipe sta inscenando la sua amnesia

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete che tutto partirà quando, una volta dimesso dall’ospedale, Felipe continuerà a dire a tutti i vicini, compresa la moglie Genoveva, che ha dimenticato gli ultimi dieci anni della sua vita.

A quel punto, l’Alvarez Hermoso si concentrerà sul suo matrimonio con la Salmeron, che difenderà persino quando Liberto (Jorge Pobes) cercherà di metterlo al corrente del suo probabile coinvolgimento nella morte di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez), la donna che davvero amava.

Grazie ad una serie di indizi, i telespettatori comprenderanno però pian piano che Felipe sta soltanto inscenando la sua amnesia e sarà abbastanza chiaro che l’uomo si è accordato con l’amico Ramon per tendere una trappola a Genoveva e farle ammettere in qualche modo che ha davvero ucciso Marcia.

Una Vita, trame: il clamoroso errore di Felipe

Tuttavia, nel giro di poco tempo, l’avvocato commetterà un clamoroso errore: durante un dialogo con Genoveva, Felipe parlerà con certezza della morte di Ursula (Montse Alcoverro), particolare di cui non poteva essere al corrente perché avvenuto nell’arco dei dieci anni che, in teoria, non ricorda.

Da quell’istante, la Salmeron comincerà quindi a temere che il marito le stia mentendo e, presa dal panico, gli chiederà se sia stato il commissario Aurelio Mendez (David Garcia Intriago) a dirgli del decesso della Dicenta; l’uomo tuttavia svicolerà, precisando che probabilmente è stato Liberto a parlargliene.

Visto che nel frattempo comincerà a ricevere delle lettere anonime, scritte in realtà da Santiago Becerra (Aleix Melè) che è nascosto a casa dei coniugi Dominguez, Genoveva avrà i nervi a fior di pelle ed arriverà a fermare Liberto in strada per chiedergli se sia stato davvero lui a parlare a Felipe della morte di Ursula. L’intervento improvviso di Ramon scatenerà dunque l’ira della donna…

Una Vita, spoiler: Genoveva minaccia Ramon

Eh sì: appena asserirà che è stato lui a svelare a Felipe del decesso di Ursula, Genoveva farà in modo di restare da sola a parlare con Ramon e, inizialmente affranta, gli dirà di avere l’impressione che il marito ricordi più di quanto sostiene del suo passato. Neanche a dirlo, il Palacios Senior cercherà subito di rassicurare la Salmeron, sottolineando che ha certamente avuto delle percezioni sbagliate.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Tuttavia, la cattivona non crederà alla versione dell’uomo e passerà alle minacce, sostenendo che gliela farà certamente pagare qualora dovesse rendersi conto del fatto che le sta mentendo per dare il via ad un qualsiasi tipo di macchinazione con Felipe.

Insomma, la dark lady tirerà fuori gli artigli… ma siamo proprio sicuri del fatto che stavolta sarà lei ad uscirne vincente? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una vita, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole di Una vita SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI