Anticipazioni americane Beautiful: ERIC e QUINN di nuovo innamorati e felici!

Con buona pace delle sorelle Logan, Eric Forrester potrebbe aver trovato la sua vera anima gemella in Quinn, visto che la coppia a divorziare proprio non ci riesce. Nonostante i due si siano separati più volte nel corso degli anni, sono sempre riusciti a riappacificarsi, non ponendo fine ad un matrimonio che è davvero di durata record per quanto riguarda Beautiful. Marito e moglie dal 2016, i due accoglieranno insieme il 2022, dando prova di aver superato quello che è stato l’anno più difficile per loro.

Per quanto riguarda le vicende delle puntate americane, vi avevamo lasciato con Eric e Quinn alle prese con la rabbia e la delusione della designer di fronte al fatto che ad aver “guarito” l’impotenza del marito fosse stata la sua ex, Donna Logan. Supportata dalle sorelle, quest’ultima si era decisa a ritenere possibile un ricongiungimento con Eric, che mai è riuscita a dimenticare nonostante sia passato parecchio tempo dal loro divorzio.

Beautiful, trame americane: Eric perdona Quinn

La belligeranza con cui Quinn aveva cercato di mettere al proprio posto Donna aveva spinto Brooke e Katie a prendere in mano le redini della situazione, guidando una nuova offensiva nei confronti della Fuller. Rinfacciandole la liaison avuta con Carter e l’aver spinto (dal loro punto di vista) Eric ad accordarle un matrimonio aperto, le due sorelle erano tornate a compiere diversi tentativi di convincimento nei confronti dello stilista, sottolineando come il suo stesso corpo gli stesse inviando dei chiari messaggi (l’assenza di eccitazione fisica era la prova che lui non amasse più Quinn, mentre ritrovava la serenità – e di conseguenza la libido – con la più rassicurante Donna).

Ma alla fine Eric aveva preso una posizione chiara: la persona che davvero ama è sua moglie Quinn! Quest’ultima si è assunta la responsabilità della loro crisi, portando dunque Eric a perdonarla, stavolta per davvero. Da parte sua lo stilista aveva acconsentito ad allontanare Donna dalla propria vita, licenziandola dalla Forrester Creations con sgomento delle Logan.

Beautiful: Jennifer Gareis “retrocessa” a recurring

La storyline, a quel punto, è stata bruscamente abbandonata dagli autori, concludendosi con un lieto fine per Eric e Quinn che, a Natale (e quindi a distanza di tempo dalla loro riconciliazione), sono apparsi più sereni che mai. In occasione delle feste, Quinn e Brooke hanno deciso di stringere una temporanea tregua, in modo da non rovinare l’atmosfera per le celebrazioni.

Le anticipazioni per inizio 2022 non citano affatto Eric e Quinn, lasciando supporre che, almeno per ora, i due non avranno una nuova trama da protagonisti e che la situazione di Donna resterà in sospeso. Il suo licenziamento, tra l’altro, ben si sposa con la retrocessione a personaggio recurring della sua interprete Jennifer Gareis, dopo che le poche puntate che avevano visto il suo alter ego pregustare un ritorno di fiamma con Eric avevano lasciato pensare ad un suo ritorno da protagonista (ma così non è stato).

Il rapporto tra Eric e Quinn, dunque, pare inossidabile ed anche il triangolo con Carter Walton sembra essere stato archiviato, sebbene, almeno all’inizio, fosse stato accolto molto positivamente dal pubblico. Il discorso, prima o poi, verrà riaperto?