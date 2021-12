Nelle puntate americane di Beautiful, Taylor Hayes ha fatto il suo rientro sulla scena, interpretata da Krista Allen. E se il volto della psichiatra non è più quello di Hunter Tylo, con la sua nuova interprete (classe 1971, dieci anni più giovane rispetto alla sua iconica predecessora) gli autori sembrano voler fare un ritorno al passato per quanto riguarda le caratteristiche del personaggio, che appaiono nuovamente più vicine alla Taylor libera dai suoi rancori inarrestabili (a cui, ricordiamo, si aggiunse la capacità di tentare un omicidio a sangue freddo per vendicare quella che riteneva essere stata la violenza perpetrata sulla figlia).

Al momento la prima storyline della “nuova Taylor” sembra andare nella direzione di riprendere lo storico triangolo con Ridge e Brooke Forrester, che sembrava decisamente superato nonostante ogni volta gli sceneggiatori ci giocassero un po’.

La questione, invece, non è evidentemente chiusa per Taylor: la donna, negli ultimi anni, è stata impegnata in opere umanitarie in Africa, ma, come ammesso alla figlia Steffy, si trattava anche di un modo per rendersi lontana ed irreperibile, così da evitare di dover guardare Ridge al fianco della sua attuale moglie.

Insomma, Taylor non riesce ancora a lasciarsi tutto alle spalle e neanche lei ne capisce il motivo. Un’ipotesi, forse, è da rintracciare proprio in un recente dialogo tra Ridge e Brooke: lo stilista ha informato la moglie di una conversazione avuta con Thomas e Steffy che, di fronte alle nuove tensioni nel matrimonio del padre, lo hanno invitato a ripensare alla serenità che regnava nella sua vita con Taylor, quando erano tutti insieme felici.

Brooke, rivendicando di volere bene ai figliastri e di aver contribuito a crescerli, ha sottolineato le assenze di Taylor, indicando che i suoi problemi potrebbero derivare dalla difficile prova che ha dovuto superare quando, ormai molti anni fa, dovette lottare per fuggire e riuscire a tornare a casa, scoprendo poi che, credendola morta, il marito si era nel frattempo fatto una nuova vita!

In effetti, anni di coma e di prigionia possono aver provocato un trauma in Taylor, la quale ha scoperto che quella vita a cui sperava di tornare era ormai finita. Gli autori, a dire il vero, non hanno mai davvero investito nella faccenda in questione, preferendo portare avanti il triangolo e relegandola, al contrario degli anni ’90, all’eterna perdente destinata all’umiliazione. Sarà così anche stavolta?

Krista Allen spiega che Taylor intuirà subito che qualcosa nel rapporto con Brooke sta nuovamente turbando Ridge, conoscendo a menadito l’ex compagno, tuttavia sottolinea anche che…

La frustrazione che Brooke provoca in Ridge non è un problema che Taylor deve risolvere. C’è già passata e quello che vuole è solo essere una buona ascoltatrice e rispettare il matrimonio di Brooke. Il tempo che è stata via le è servito per approcciarsi alla vita in modo diverso e ora accoglierà quest’amicizia con Ridge con la grazia di un’ex moglie che soffoca i propri sentimenti ancora vivi. Sicuramente loro due ancora si amano, ma c’è differenza tra l’amare una persona ed essere innamorato di una persona. La questione qui è che Taylor non ha mai smesso di essere innamorata di Ridge: è un boccone amaro da ingoiare e francamente penso che ancora lei stia faticando a digerirlo.

Sempre stando alle parole dell’attrice…

Taylor vorrà focalizzarsi sui suoi cari (a partire da suo figlio Thomas) e fare in modo che la sua famiglia sia felice. Ci sono tra loro quattro affetto e tenerezza, che a quanto pare uno di loro non riceve spesso a casa…

Stavolta Taylor, riuscirà davvero a dare un taglio netto al passato o continuerà a vivere di nostalgia? Tutto questo, in passato, le è costato perdere occasioni di felicità con altri uomini: esiste solo e sempre Ridge per lei?