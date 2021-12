Nelle prossime puntate americane di Beautiful, come già riportatovi, il ritorno di Taylor Hayes, interpretata da Krista Allen, più che un vento di novità porterà la solita aria. Almeno questo è ciò che si prospetta dalle prime anticipazioni americane. Ve lo avevamo riportato: l’atmosfera si farà tesa tra Ridge e Brooke Forrester, con quest’ultima intenta a ricordare la bollente e proibita relazione con Deacon Sharpe e lo stilista determinato ad eliminare quest’ultimo dalle loro vite.

Ridge ne è certo: Deacon porterà solo sofferenza a Brooke e a Hope e l’uomo vede la sua Logan ancora come la vittima della seduzione dell’ex genero e – come tale – da difendere ad ogni costo, anche andando contro moglie e figliastra.

In particolare sarà un gesto di Ridge che a Brooke non andrà giù: in un confronto con Hope, Ridge metterà in chiaro che non tollererà la presenza di Deacon nella proprietà dove tutti loro abitano e di conseguenza inviterà la ragazza a trasferirsi dallo chalet, se davvero è così decisa a frequentare il padre. Brooke, evidentemente toccata dal ritorno prepotente di quell’oscuro capitolo della sua vita, non vuole assolutamente che Hope, Liam e i bambini lascino la sua proprietà e dunque non apprezzerà l’iniziativa del marito.

Se fino ad ora Steffy si è preoccupata di come la presenza di Deacon potesse minacciare il matrimonio del padre e di come Hope potesse vivere i sogni che hanno i bambini di volere vedere i genitori insieme, lei farà lo stesso nei prossimi episodi USA: di fronte ai problemi di Ridge, Steffy e Thomas ricorderanno al genitore come fosse serena e felice la loro vita insieme a Taylor in passato, mentre – al contrario – la relazione con Brooke gli ha sempre e solo causato sofferenza.

Guarda caso, Taylor farà inaspettatamente ritorno a Los Angeles proprio in questo frangente. La sua nuova interprete dichiara: “Taylor ha le idee chiare e una missione da compiere!“.

L’obiettivo, dunque, dopo tutti questi anni, è ancora quello di ricostruire l’idillio familiare perduto dopo la sua seconda apparente morte? Anche stavolta andrà incontro alla solita tragica delusione? Mentre Ridge e Brooke, se si separeranno, a chi addosseranno stavolta la colpa quando, presto o tardi, arriverà il momento di fare la pace? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

