Beautiful: tre attori fuori dal cast fisso, ecco chi sono! | Anticipazioni puntate americane

Nelle attuali puntate americane di Beautiful, i titoli di coda hanno fornito informazioni sull’attuale status di alcuni membri del cast. Al contrario della sigla d’apertura, aggiornata saltuariamente, quella di chiusura fornisce una fotografia sullo stato contrattuale degli attori, rivelando stavolta che a non fare più parte del parterre fisso dello show sono tre interpreti.

Si tratta nello specifico di Denise Richards (Shauna Fulton), Katrina Bowden (Flo Logan) e Aaron D. Spears (Justin Barber). In realtà non si tratta di una sorpresa, ma è una conferma formale di quello che da mesi era un fatto: i loro personaggi occupano ormai un ruolo ricorrente e si sono visti sempre di meno nel corso di questa seconda parte del 2021.

Beautiful, anticipazioni americane: Shauna, Flo e Justin fuori dal cast fisso!

La Richardson, un volto popolare della tv americana, ormai negli States appare raramente nei panni di Shauna, confinata al ruolo di confidente di Quinn Forrester. Se dapprima gli autori erano sembrati intenzionati a dare molta rilevanza alla Fulton Senior, il suo triangolo con Ridge e Brooke Forrester ha finito in pratica per essere sciolto poco dopo la sua introduzione.

La questione del matrimonio-truffa a Las Vegas è stata trascinata per poche settimane (che in Italia sono sembrate di più solo per la programmazione col contagocce da parte di Canale 5) ed è poi stata archiviata in fretta, senza alimentare vicende future. Difficile pensare che, con il rientro di Taylor Hayes e il probabile ritorno del triangolo con i coniugi Forrester, Shauna possa essere presto ripescata per nuove vicende.

Beautiful, spoiler USA: Aaron D. Spears, Denise Richards e Katrina Bowden retrocessi a recurring

Stesso discorso per sua figlia, interpretata da Katrina Bowden. Di recente avevamo sottolineato la cattiva gestione del personaggio di Flo che l’ha portata a non essere ben accolta dalla maggior parte del pubblico di Beautiful, ma alcune recenti dichiarazioni della produzione anticipavano una nuova storyline per lei. Magari sarà così o, magari, si tratterà dei soliti fumosi progetti che non arrivano mai a concretizzarsi. Lo stato contrattuale dell’interprete, che emerge dai titoli di coda americani, fa propendere per questa seconda ipotesi. Staremo a vedere se le cose cambieranno!

E, sebbene negli ultimi mesi gli sceneggiatori siano tornati ad offrire più trame in contemporanea (come ai vecchi tempi), non c’è spazio per tutti, anche perché certe vicende di punta finiscono comunque per mangiarsi gran parte degli episodi. E così è stata inevitabile anche un’altra regressione contrattuale: quella di Aaron D. Spears, interprete di Justin Barber. Ormai l’attore ci dovrebbe essere abituato, visto che da anni va e viene dal cast fisso per poi non trovare mai un vero e proprio decollo verso uno status di protagonista.

Solo la scorsa primavera, Justin era stato nuovamente promosso a membro regolare dallo stato di personaggio ricorrente, ma, dopo una breve vicenda, è tornato a essere in scena piuttosto raramente.

E dire che il suo offrire i propri servigi a Ridge Forrester avrebbe potuto rappresentare un promettente punto di partenza per tante possibili vicende (anche il solo fatto di supportare lo stilista nella sua attuale lotta contro Deacon Sharpe e Sheila Carter). E invece non dovrebbero esserci grossi scossoni per l’avvocato, salvo anche qui sorprese nel prossimo futuro.

Per il momento, insomma, per i tre attori si sono aperte le porte del recurring, da cui alcuni possono far ritorno ma che per la maggior parte rappresentano l’anticamera della mesta uscita di scena, senza neanche un addio narrativo: semplicemente si scompare o, ben che venga, si partecipa a matrimoni e festività con poche battute tutte uguali… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

