Beautiful e Una vita su Canale 5 anche il 1° gennaio 2022

Sembrano un lontano ricordo gli anni in cui le soap opera Mediaset del pomeriggio venivano sospese nei momenti di vacanza: è ormai già da un po’ che Canale 5 tende a programmare queste trasmissioni anche durante i periodi di festa e ce ne siamo accorti una volta di più in questa fine d’anno.

Avrete infatti notato che, con la sola esclusione del 25 dicembre, Beautiful e Una vita non si sono per niente fermate e le cose continueranno così. In particolare, occhio al 1° gennaio: se durante il pranzo in famiglia vorrete dare un occhio ai Forrester e ai personaggi di Acacias, potrete farlo perché le due soap andranno in onda persino a Capodanno!

Una vita e Beautiful anche domenica 2 gennaio, ma dal 9 torna AMICI

Anche il 2 gennaio troveremo eccezionalmente in onda Beautiful e Una vita, ma in questo caso sarà per ora l’ultima domenica: dal 9 gennaio tornerà infatti l’appuntamento festivo con Amici di Maria De Filippi e ciò farà sì che, fino all’inizio del serale, non ci saranno più soap e telenovele alla domenica pomeriggio.

Infine, vi ricordiamo che pure la programmazione di Love is in the air prosegue senza soste e, come già segnalato, la fiction turca continuerà anche in questo periodo ad andare in onda dal lunedì al venerdì.