Anticipazioni Il paradiso delle signore 6: ROCCO farà ancora parte della vita di MARIA?

I giorni passano e questa lunga settimana senza Il paradiso delle signore 6 sta per finire: da lunedì 3 gennaio il pubblico televisivo del daytime si riapproprierà dell’ormai consolidato appuntamento pomeridiano di Rai 1 con il grande magazzino milanese degli anni Sessanta. Già sappiamo che numerosi colpi di scena animeranno le puntate di gennaio 2022 (compresi il ritorno a sorpresa di Dante Romagnoli e qualcuno che sta per scoprire la verità su Gloria), ma intanto c’è una delle ragazze della fiction daily che proseguirà nel suo sogno d’amore… a senso unico!

Parliamo ovviamente di Maria Puglisi (Chiara Russo), promessa sposa di Rocco Amato, il personaggio interpretato nelle precedenti stagioni da Giancarlo Commare. A tal proposito c’è da dire che in questa stagione il ruolo di Rocco – pur non essendo più presente in scena – sembra aleggiare come uno spettro sulle vicende del Paradiso: di lui si parla ancora tantissimo, soprattutto perché il ragazzo a tratti fa perdere le sue tracce e non si capisce bene quali siano le sue intenzioni verso Maria (che peraltro contatta ormai sempre più di rado).

Il paradiso delle signore 6, spoiler: MARIA e IRENE hanno bisogno di una nuova coinquilina!

La Puglisi nei mesi scorsi si è dimostrata molto sospettosa verso il suo fidanzato, tanto da subodorare un tradimento e manifestare la volontà di correre a Roma per capire come stanno le cose. Poi, però, la giovane sarta sembra essersi calmata e, pur riconoscendo in alcuni dialoghi che “Rocco è sparito“, pare proprio che ora la vedremo di nuovo ottimista riguardo a un futuro insieme al ciclista: prossimamente la nostra Maria non mancherà di pensare alla realizzazione del suo abito da sposa, cosa che denota la sua ferrea volontà di diventare la moglie di Rocco Amato.

Al momento non si sa bene quale piega prenderà questa trama: Maria riuscirà a trasformare i suoi desideri sentimentali in realtà o a un certo punto il castello di sogni crollerà? Intanto un problema ben più pratico farà da padrone nel suo quotidiano e in quello di Irene (Francesca Del Fa): Stefania (Grace Ambrose) ha lasciato la loro casa per tornare in famiglia e ora urge trovare una nuova coinquilina. Del “reclutamento” si occuperà la Cipriani? In tal caso abbiamo la sensazione che ci attendano scene parecchio divertenti…