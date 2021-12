Anticipazioni Il paradiso delle signore 6: TINA affronterà l’operazione

La settimana di “astinenza” passerà presto e così il 3 gennaio 2022 saremo tutti pronti a guardare le nuove puntate de Il paradiso delle signore 6. Come già vi abbiamo anticipato, molti colpi di scena sono pronti per essere serviti, a cominciare dal segreto di Gloria Moreau (Lara Komar) che rischia di essere scoperto a breve.

Non solo: come già sapete se avete letto i nostri precedenti post, a brevissimo irromperà a Milano Flavia Brancia (Magdalena Grochowska) e questo vuol dire che la serenità tra Ludovica (Giulia Arena) e Marcello (Pietro Masotti) sta per essere spazzata via. La coppia resisterà all’assalto della Brancia senior? Di certo per quest’ultima sarà molto difficile accettare che la figlia stia con un barista…

Il paradiso delle signore 6, spoiler: Sandro cerca di contattare Tina ma…

Ma gennaio sarà anche il mese in cui si sistemerà una faccenda che la narrazione porta avanti da parecchio tempo. Sin da quando Tina (Neva Leoni) è rientrata a Milano, la ragazza ha nascosto qualcosa di grave che con il tempo è venuto alla luce: un problema alle corde vocali in grado di danneggiare la carriera da cantante della giovane Amato e che dunque va risolto con un intervento chirurgico.

Finora, l’operazione è sempre stata rimandata per un motivo o per l’altro, inizialmente per paura e poi per il malore occorso ad Agnese (Antonella Attili); adesso invece Tina si deciderà e tra pochi giorni affronterà finalmente l’intervento!

Occhio però, perché nel frattempo il recente passato della donna comincerà a rientrare nelle vicende della fiction daily di Rai 1: già sappiamo che suo marito Sandro Recalcati (Luca Capuano) tornerà presto in scena e ci saranno delle avvisaglie nell’episodio del 5 gennaio: Sandro telefonerà… ma lei si farà negare! Per quanto riuscirà a tenerlo lontano?