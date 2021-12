Lo ha ridotto sul lastrico, gli ha spezzato il cuore, lo ha umiliato in ogni modo possibile e ha pure tentato di ucciderlo. Sarà però solo quando Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) oserà avvicinarsi alla donna che ama che Christoph Saalfeld (Dieter Bach) passerà al contrattacco.

Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore l’albergatore ordirà infatti un crudele piano mirato a colpire la sua più acerrima nemica nel peggiore dei modi. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Christoph decide di colpire Ariane

La guerra tra Ariane Kalenberg e Christoph Saalfeld va avanti ormai da più di un anno, ma nessuno dei due sembra vicino alla vittoria finale. Se l’albergatore è riuscito a risollevarsi e tornare tra i comproprietari del Fürstenhof, la dark lady continua a essere in possesso non solo delle azioni dell’uomo ma anche del suo denaro.

La situazione si è protratta così a lungo che – al di là delle continue scaramucce – da qualche tempo i due sembrano ormai aver imparato a convivere sotto lo stesso tetto. Le cose sono però destinate a cambiare molto presto!

Quando Christoph scoprirà che qualche settimana prima Ariane ha avvelenato Selina, alla rabbia si aggiungerà infatti la paura per la donna che ama. E così Saalfeld penserà ad un elaborato piano per mettere la dark lady fuori combattimento una volta per tutte…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane crede di avere un tumore

Con l’aiuto di un medico corrotto – il dottor Kamml (Ralf Komorr) – Christoph inizierà dunque a somministrare ad Ariane dei farmaci in grado di provocarle dei sintomi compatibili con un tumore al cervello.

La speranza dell’albergatore sarà quella di far credere alla donna di avere poco da vivere, facendole dunque perdere qualunque interesse per il Fürstenhof e la sua vendetta.

Ebbene, le cose andranno esattamente come pianificato da Saalfeld. Dopo la comparsa dei primi sintomi, la donna si farà infatti visitare da Michael (Erich Altenkopf), che a sua volta le consiglierà di rivolgersi ad uno specialista in neurologia… ovvero il dottor Kamml!

Quest’ultimo potrà così portare il piano alla fase successiva, comunicando ad Ariane la terribile diagnosi: ha un tumore incurabile al cervello! Un verdetto che sconvolgerà la Kalenberg al punto da portarla a riconsiderare completamente la sua vita… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

