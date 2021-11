Tanto spietata quanto scaltra, Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) è abituata a farla sempre franca. Questa volta, però, qualcosa andrà storto! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore uno degli intrighi più crudeli della dark lady verrà infatti alla luce. E le conseguenze saranno inimmaginabili…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane avvelena Selina

Per portare a compimento la sua vendetta contro Christoph Saalfeld (Dieter Bach), Ariane Kalenberg è disposta a tutto… anche a sacrificare la vita delle persone che ama!

Come ricorderete, alcune settimane dopo aver ucciso a sangue freddo l’ex marito Karl (Stephan Käfer) – ormai diventato un pericolo per il suo piano – la perfida dark lady non ha infatti esitato ad avvelenare la sua unica amica: Selina von Thalheim (Katja Rosin)! In questa occasione, però, fortunatamente la tragedia è stata evitata…

All’epoca l’intento di Ariane era quello di ridurre l’amica in fin di vita per poi poter ricattare Christoph, “vendendogli” l’antidoto in cambio delle sue azioni del Fürstenhof. Le cose, però, non sono andate secondo i piani…

Il corpo di Selina, infatti, ha ceduto improvvisamente mentre la donna si trovava da sola a cavallo ed il caso ha voluto che fossero proprio Ariane ed Erik (Sven Waasner) a trovarla. A quel punto la Kalenberg si è trovata di fronte ad una scelta: lasciar morire la sua migliore (e unica) amica, oppure salvarla rinunciando però alla vendetta. E, fortunatamente, la scelta è ricaduta sulla seconda opzione!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Maja e Christoph vogliono incastrare Ariane

All’epoca Christoph aveva sospettato che la fidanzata fosse stata avvelenata, ma Ariane ed Erik erano riusciti in extremis a coprire le proprie tracce ed eliminare ogni prova. Ciononostante, il ricordo di quel dramma non è svanito con la guarigione della von Thalheim e riaffiorerà nelle prossime puntate…

Durante una conversazione con il padre Cornelius (Christoph Mory), Maja (Christina Arends) ripercorrerà infatti quei terribili momenti in cui si trovò a temere per la vita della madre. Ebbene, quando la figlia gli descriverà i sintomi di Selina, Cornelius riconoscerà immediatamente gli effetti di un raro veleno sudamericano!

Determinata ad andare a fondo alla cosa, Maja dapprima proverà ad indagare insieme a Florian (Arne Löber) e poi deciderà di coinvolgere Christoph, ben sapendo che quest’ultimo può ricorrere a mezzi a cui lei non ha accesso.

Il risultato? Non solo Saalfeld accoglierà la richiesta d’aiuto della figlia della sua amata, ma deciderà di ripagare di Ariane con la sua stessa moneta… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

