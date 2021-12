È arrivato al Fürstenhof per provare la propria innocenza e riprendersi la donna che ama. Purtroppo, però, fallirà entrambi gli obiettivi. Non c’è dunque da stupirsi se, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore,Cornelius von Thalheim (Christoph Mory) deciderà di andarsene per sempre. Una decisione che avrà conseguenze inaspettate…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Cornelius decide di partire

Sono passate ormai parecchie settimane da quando Cornelius è improvvisamente comparso al Fürstenhof con il falso nome di “Lars Sternberg”, stravolgendo le vite di molti personaggi… Maja (Christina Arends) e Selina (Katja Rosin) in primis!

Per quest’ultima è stato infatti uno shock scoprire che il marito che credeva morto da anni non solo è vivo, ma l’ha volutamente ingannata simulando la propria morte. Come sappiamo, inizialmente la rabbia e la delusione hanno avuto la meglio, tanto che la donna ha chiuso i rapporti con Cornelius… almeno per ora!

Quando il coniuge le chiederà aiuto per dimostrare la sua innocenza, infatti, Selina non se la sentirà di abbandonarlo. Purtroppo, però, sarà anche per causa sua che il piano di Cornelius fallirà. E a quel punto l’uomo perderà la speranza di poter dimostrare la propria innocenza…

Ormai convinto che sia impossibile trovare delle prove contro Erik (Sven Waasner) e che Selina abbia deciso di passare il resto della vita insieme a Christoph (Dieter Bach), Cornelius capirà che non ha più senso prolungare la sua permanenza al Fürstenhof e deciderà dunque di sparire, restando nell’ombra aspettando che il reato di truffa cada in prescrizione.

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Selina convince Cornelius a restare

Invece che comunicare la notizia di persona alla moglie, però, von Thalheim preferirà affidare le sue parole di addio ad una lettera che nasconderà nella giacca della sua amata dopo un’ultima cavalcata insieme…

Ebbene, quando Selina troverà il messaggio rimarrà sconvolta all’idea di perdere ancora una volta il marito e si precipiterà da lui, implorandolo di non partire! Un appello che non lascerà Cornelius impassibile…

Il risultato? Non solo von Thalheim deciderà di restare, ma si convincerà che la moglie sia ancora innamorata di lui! Sarà davvero così? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

