Scagionare l’ex marito e permettergli di riprendersi la propria vita oppure salvare il suo nuovo compagno dalla bancarotta? Sarà questo il dilemma che Selina von Thalheim (Katja Rosin) si troverà ad affrontare nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore. E dalla sua decisione dipenderanno parecchie vite…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Selina chiede a Cornelius di andarsene

Quattro anni fa la vita di Selina andò improvvisamente a pezzi: l’amatissimo marito Cornelius (Christoph Mory) fu infatti accusato di una truffa finanziaria milionaria e, poco dopo, scomparve in seguito ad un drammatico incidente in parapendio. Peccato solo che non ci sia nulla di vero…

Come sappiamo, infatti, non solo Cornelius non ha nessuna responsabilità nella truffa avvenuta nella banca dove lavorava, ma non è nemmeno morto come tutti credono. L’uomo simulò infatti la propria morte per poter indagare nell’ombra e incastrare il vero responsabile della frode finanziaria di cui fu incolpato: Erik Vogt (Sven Waasner).

Ebbene, il caso ha voluto che quest’ultimo si trovasse proprio nello stesso hotel in cui vivono la moglie e figlia prediletta di Cornelius, che si è così potuto riunire alla propria famiglia. L’accoglienza di Selina, però, non è stata delle più calorose…

Sconvolta dalla scoperta che il marito l’ha ingannata per ben quattro anni, la von Thalheim ha infatti rifiutato di riallacciare i rapporti con lui, decidendo invece di sposare Christoph (Dieter Bach). Quando poi scoprirà che proprio il coniuge è responsabile di un incidente che è quasi costato la vita a Erik, la donna non userà mezzi termini: Cornelius deve andarsene!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Selina avvisa Christoph della truffa di Erik

Inutile dire che Cornelius rimarrà sconvolto dalle parole della moglie e le ribadirà ancora una volta la propria innocenza, rivelandole anche di avere ricevuto un ultimatum da Florian (Arne Löber): se non lascerà il Fürstenhof entro 40 ore, verrà denunciato alla polizia!

Di fronte alla disperazione del marito, Selina capirà che quest’ultimo è realmente estraneo alla truffa finanziaria e si offrirà di aiutarlo a dimostrare la propria innocenza. Il piano di Cornelius, però, la manderà in crisi…

Consapevole del fatto che Erik e Ariane (Viola Wedekind) hanno orchestrato una truffa ai danni dei Saalfeld, Cornelius pianificherà di incastrarli non appena questi ultimi faranno sparire il denaro che gli albergatori verseranno credendo di contribuire alla costruzione di un hotel benessere. In questo modo, però, i Saalfeld rischieranno di perdere tutto!

Temendo che la moglie possa rovinare il suo piano, Cornelius le farà promettere di non far parola con nessuno delle sue intenzioni. Quando però Selina scoprirà che Christoph sta per investire tutto il suo patrimonio del progetto, non potrà fare a meno di dirgli tutta la verità!

Cornelius riuscirà a perdonare Selina per il suo tradimento? E, soprattutto, il suo piano per incastrare Erik salterà? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

