Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: MAX RICHTER va incontro a una tremenda delusione!

In amore contano senza dubbio i sentimenti… ma anche il tempismo! Lo sa bene Max Richter (Stephan Hartmann), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore capirà troppo tardi di essersi innamorato di Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: SHIRIN si innamora di FLORIAN!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Max capisce di amare Vanessa

Sono trascorsi ormai più di tre mesi da quando Vanessa si è perdutamente innamorata di Max, chiudendo così finalmente il doloroso capitolo della sua vita legato a Robert (Lorenzo Patané). In tutto questo tempo, però, i sentimenti sono stati a senso unico: nonostante le speranze della Sonnbichler, il fitness trainer non ha infatti mai mostrato nei suoi confronti nessun interesse che andasse oltre la semplice amicizia. E così, ormai rassegnata, la ragazza deciderà di provare a voltare pagina.

Sarà proprio allora che nella sua vita entrerà Georg Fichtl (Robert Herrmanns), un celebre tiratore di scherma arrivato al Fürstenhof proprio per conoscere la bella nipote di Alfons (Sepp Schauer). Ebbene, tra nascerà immediatamente un rapporto davvero speciale che porterà Max ad aprire finalmente gli occhi: è innamorato di Vanessa!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Max sorprende Georg e Vanessa insieme

Mentre il giovane Richter confiderà a Florian (Arne Löber) di sentirsi uno stupido per non aver compreso prima la reale natura dei suoi sentimenti e di volersi dichiarare il prima possibile, Vanessa sarà sempre più affascinata da Georg, tanto da cenare con lui a lume di candela per poi passare la notte insieme in una baita romantica.

Ebbene, il destino vorrà che sarà proprio Max a vedere l’indomani mattina i due amanti lasciare insieme la baita, rimanendone letteralmente sconvolto. A quel punto il giovanotto si affiderà alla speranza che quello tra Vanessa e Georg sia solo un flirt passeggero, preparandosi a fare alla sua amata una dichiarazione indimenticabile. Ancora una volta, però, lo attende una delusione…

Eh sì, perché non solo risulterà chiaro che la Sonnbichler si è invaghita di Fichtl, ma anche quest’ultimo sembrerà intenzionato a costruire qualcosa di serio con lei. Max avrà dunque ormai perso la sua chance?