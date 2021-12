Continuano i colpi di scena dal fronte tedesco di Tempesta d’amore. E ancora una volta le novità riguardano Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) e Robert Saalfeld (Lorenzo Patané), la “nuova coppia del momento”. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Ariane teme di perdere Robert?

In Germania ormai da parecchie settimane non si parla di altro che della sconvolgente storia d’amore tra Ariane e Robert. Perdutamente innamoratasi dell’albergatore, la dark lady riuscirà infatti a separare l’uomo da Cornelia (Deborah Holle) con un inganno e poi conquistarlo.

Ebbene, nonostante i disperati tentativi della famiglia di lui di fargli aprire gli occhi sulla donna al suo fianco, Saalfeld non solo non prenderà le distanze dalla dark lady, ma la presenterà ufficialmente come sua compagna. E non è finita qui! Pur di restare leale alla sua amata, caccerà di casa persino suo padre Werner (Dirk Galuba)…

Insomma, la situazione sembrerà disperata tanto che Cornelia – preoccupatissima per il suo ex – penserà di ricorrere ad una soluzione estrema: coinvolgere Valentina (Paulina Hobratschk), la sua adorata figlia. E a quel punto Ariane dovrà correre ai ripari…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Robert decide di sposare Ariane

Capendo che la sua relazione con Robert è in pericolo, la Kalenberg farà dunque a quest’ultimo una rivelazione sconvolgente: è incinta! E, inutile dirlo, la prospettiva di aspettare un figlio da Ariane cambierà tutto…

Per ora non sappiamo se l’affermazione della dark lady corrisponda alla verità o se si tratti solo di uno stratagemma per tenere legato a sé il compagno. Quel che è sicuro è che la donna pregherà Saalfeld di non parlare a nessuno della sua imminente paternità e che lui prenderà molto sul serio la situazione. Ciononostante, i sentimenti di Robert per Cornelia non saranno svaniti…

E così, quando Ariane scoprirà che il suo amato ha baciato la sua ex, andrà nel panico e lo metterà così tanto sotto pressione, da spingerlo a prendere una decisione inaspettata: chiederle di sposarlo!

Inutile dire che la Kalenberg accetterà con gioia la proposta e potrà dunque annunciare felice il suo fidanzamento con Robert. Una notizia che spezzerà il cuore a Cornelia e spingerà Werner a ricorrere a mezzi estremi pur di far rinsavire il figlio…

Robert andrà davvero fino in fondo e sposerà Ariane? E Werner cos’avrà in mente per fermarlo? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

(Puntate 3766-8, in onda in Germania dal 2 al 4 febbraio 2022)

