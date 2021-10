L’impossibile sta per diventare realtà. Nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore la perfida Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) riuscirà infatti contro ogni aspettativa a conquistare il cuore di Robert Saalfeld (Lorenzo Patané). E a quel punto nulla sarà più come prima…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Ariane si innamora di Robert

Da quando ha messo piede al Fürstenhof per la prima volta, Ariane non ha avuto che un solo pensiero: vendicarsi di Christoph (Dieter Bach). Un obiettivo da cui non si è mai fatta distogliere… almeno fino ad ora!

Proprio durante uno dei suoi ennesimi piani per colpire l’albergatore, infatti, la perfida verrà improvvisamente distratta da qualcosa di assolutamente imprevisto: si innamorerà di Robert (Lorenzo Patané)!

E così, dopo aver tentato di reprimere quegli scomodi sentimenti, la Kalenberg deciderà di mettere temporaneamente da parte la vendetta contro Christoph per concentrarsi su un obiettivo ben più importante: conquistare il cuore di Robert!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Ariane fa l’amore con Robert

Il fatto che Saalfeld sia già impegnato non rappresenterà ovviamente un ostacolo per Ariane, che non ci penserà due volte prima di distruggere la relazione di Robert con Cornelia (Deborah Holler) facendo credere a questi ultimi di essere fratellastri.

Non contenta, la dark lady farà credere che la rivale abbia tentato di togliersi la vita, pur di farla internare in un ospedale psichiatrico. Grazie all’aiuto di Rosalie (Natalie Alison) – l’unica a intuire gli intrighi di Ariane – alla fine Cornelia riuscirà ad evitare il ricovero forzato e potrà tornare al Fürstenhof.

Nemmeno la presenza della Holle riuscirà però ad impedire il graduale ma inesorabile avvicinamento della Kalenberg a Robert, tanto che questi ultimi finiranno per passare una notte insieme! E ora?

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Ariane e Robert diventano una coppia

Sconvolto per aver fatto l’amore con la dark lady, Saalfeld deciderà inizialmente di non fare parola con nessuno dell’accaduto. Basterà però rivedere Cornelia al ricevimento di nozze di Maja (Christina Arends) e Florian (Arne Löber) per far riaffiorare in Robert tutto il dolore per il suo amore impossibile verso la “sorella”. Tale dolore lo spingerà diritto tra le braccia di Ariane!

A quel punto sarà chiaro che quella tra la Kalenberg e Saalfeld non è stata una semplice avventura di una notte: se Ariane confesserà di essersi innamorata, anche Robert ammetterà davanti all’amico Michael (Erich Altenkopf) di iniziare a provare qualcosa di profondo per la donna.

E così, per lo sgomento di tutto il Fürstenhof, i due decideranno di uscire allo scoperto presentandosi ufficialmente come coppia! Un annuncio che non solo ferirà profondamente Cornelia e farà infuriare Werner (Dirk Galuba), ma scatenerà anche la gelosia di Erik (Sven Waasner). E così tra quest'ultimo ed i Saalfeld nascerà un'inedita alleanza…

