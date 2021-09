Quando due persone si amano, nulla può separarli… a parte la scoperta di essere imparentati! Sarà questo l’incubo che vivranno nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore Robert (Lorenzo Patané) e Cornelia Holle (Deborah Müller). Non sempre, però, tutto è come appare…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Ariane vuole separare Cornelia e Robert

Per portare avanti la sua vendetta contro Christoph (Dieter Bach), Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) è già passata su dei cadaveri. Non c’è dunque da stupirsi se la perfida dark lady non esiterà un istante a distruggere una coppia innamorata per raggiungere i propri obiettivi…

Determinata a sfasciare la famiglia Saalfeld, la donna deciderà infatti di separare Robert e Cornelia, fomentando la gelosia di quest’ultima. Dopo essersi abilmente avvicinata a Saalfeld, la Kalenberg organizzerà addirittura un finto rapimento per avere la possibilità di rinsaldare il rapporto con lui. Il suo piano, però, finirà fuori controllo…

Se l’idea iniziale di Ariane era quella di fingersi interessata a Robert per scatenare la gelosia di Cornelia, a sorpresa la Kalenberg si innamorerà davvero dell’albergatore! Decisa a reprimere quei sentimenti indesiderati, la donna proverà a concentrarsi sulla sua relazione con Erik (Sven Waasner). Tutto, però, risulterà vano.

Come se non bastasse, di fronte alla prospettiva di rovinare il suo rapporto con la fidanzata, Robert chiederà ad Ariane di tenersi a distanza da lui. E a quel punto la donna dovrà cambiare strategia…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Ariane fa credere a Robert e Cornelia di essere fratelli

L’idea vincente arriverà quando la dark lady farà una scoperta a dir poco clamorosa: tra le numerose amanti avute da Werner (Dirk Galuba) durante il suo matrimonio con Charlotte (Mona Seefried) c’è pure la madre di Cornelia, l’ex governante del Fürstenhof Erika Gschwend.

Ariane si troverà così tra le mani un’arma micidiale: se Robert e Cornelia si convincessero di essere fratelli, sarebbero costretti a lasciarsi!

Decisa a non perdere tempo, la Kalenberg farà dunque ritrovare una lettera che sembra lasciare intendere che effettivamente Saalfeld e la Holle siano consanguinei e, quando questi ultimi decideranno di effettuare un test del DNA, sostituirà i campioni prima che vengano spediti in laboratorio.

Il risultato? L’esito dell’esame genetico non lascerà spazio a dubbi: Robert e Cornelia sono davvero fratello e sorella! E a quel punto i due innamorati si troveranno di fronte ad una scelta impossibile… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

(Puntate 3685-94, in onda in Germania dal 28 settembre all’11 ottobre 2021)

