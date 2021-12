Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: SHIRIN e FLORIAN sempre più vicini

Qualche mese fa finì a letto con il futuro marito della sua migliore… e ora la storia rischierà di ripetersi! Dopo aver faticosamente riconquistato la fiducia di Maja von Thalheim (Christina Arends), nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Shirin Ceylan (Merve Çakır) finirà infatti per innamorarsi del nuovo amore dell’amica…

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Erik e Ariane ufficializzano la loro relazione! E i Saalfeld…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Maja perdona Shirin

Quando Maja entrò in scena, i suoi rapporti con Shirin non erano certo dei migliori. Cresciute insieme quasi come sorelle, le due ragazze avevano infatti visto la loro amicizia andare in frantumi a causa di un tradimento imperdonabile: alla vigilia delle nozze della von Thalheim, la Ceylan finì a letto col futuro marito di quest’ultima!

Non c’è dunque da stupirsi se per parecchi mesi Maja non ne ha più voluto sapere di Shirin, che però non si è arresa. Determinata a riconquistare la fiducia della sua migliore amica, la Ceylan si è infatti presentata a sorpresa al Fürstenhof, dove è pian piano riuscita a riavvicinarsi alla von Thalheim.

E così alla fine Maja ha deciso di concedere a Shirin una seconda possibilità. Qualcosa di assolutamente incredibile, però, rischierà di vanificare gli sforzi degli ultimi mesi…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Shirin si avvicina a Florian

Tutto inizierà quando Shirin chiederà a Florian (Arne Löber) di aiutarla a conquistare più follower maschili per il suo vlog. Come? Lasciandosi filmare mentre si sottopone ad una seduta di ceretta! Peccato solo che il ragazzo accetterà senza minimamente immaginare cosa lo aspetta…

Quando Shirin inizierà il trattamento, infatti, Florian rimarrà così sconvolto dal dolore da decidere di interrompere immediatamente la seduta e, soprattutto, pretendere un risarcimento: la ragazza dovrà aiutarlo a sistemare nel bosco delle trappole per lupo.

Ebbene, non solo la Ceylan accetterà la sfida, ma finirà per trascorrere con il guardacaccia dei momenti spensierati nel bosco che porteranno i due a conoscersi meglio e avvicinarsi notevolmente.

Quando poi Shirin inizierà ad avere problemi a camminare, Florian non esiterà a portarla in braccio fino ad una baita, dove si prenderà amorevolmente cura di lei.

E a quel punto accadrà l’inevitabile: Shirin capirà di essersi innamorata di Florian! I suoi sentimenti saranno forti a sufficienza da portarla a mettere in pericolo la sua amicizia con Maja? E, soprattutto, il ragazzo ricambierà il suo interesse?