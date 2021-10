Per riconquistare la sua migliore amica, Shirin Ceylan (Merve Çakır) ha lasciato tutto, trasferendosi in un nuovo Paese e ricominciando da zero. E non si è arresa neppure quando la “sua” Maja von Thalheim (Christina Arends) le ha detto chiaramente di non avere nessuna intenzione di perdonarla.

Leggi anche: TEMPESTA D’AMORE, anticipazioni dal 24 al 30 ottobre 2021

Una caparbietà che verrà premiata! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Shirin riuscirà infatti finalmente a saldare il proprio debito con Maja e ottenere una seconda chance. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Shirin vuole riconquistare Maja

Sono passati ormai dei mesi da quando Maja si presentò in lacrime alla porta di Selina (Katja Rosin), indossando un abito da sposa. Dietro alla sua disperazione c’erano le due persone a lei più care: il fidanzato Frederik e la migliore amica Shirin.

Il giorno stesso del suo matrimonio, infatti, la von Thalheim aveva sorpreso i due a letto insieme e a quel punto, sentendosi tradita da entrambi, aveva deciso non solo di annullare le nozze, ma anche di rifarsi una vita lontano da loro. Un obiettivo che le è riuscito a metà…

Se al Fürstenhof la ragazza è finalmente riuscita a ritrovare la felicità grazie a Florian (Arne Löber), infatti, non ci è voluto molto prima che Shirin comparisse davanti a lei. E, nonostante l’accoglienza da parte di Maja non sia stata delle più amichevoli, la Ceylan ha deciso di restare a Bichlheim, dichiarando di non essere disposta ad andarsene fino a che non avrà ottenuto il perdono della sua migliore amica. Ci riuscirà?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Maja perdona Shirin

Da allora è passato parecchio tempo, ma Shirin non ha mai perso occasione per tentare di riconquistare la fiducia di Maja. Venuta casualmente a conoscenza del ricatto a cui quest’ultima è sottoposta da parte di Erik (Sven Waasner), la Ceylan ha infatti prima coperto le bugie dell’amica con Florian, per poi tentare di convincere quest’ultimo ad acconsentire al progetto edilizio del dark man.

E non è finita qui! Quando Cornelius (Christoph Mory) è finito nel mirino proprio di Erik – insospettito dalla mancanza di referenze nel curriculum del nuovo barman del Fürstenhof – la ragazza non ha esitato ad aiutare il genitore dell’amica, spacciandosi al telefono per una sua precedente datrice di lavoro.

Benché ancora arrabbiata con lei per averla tradita con Frederik, Maja sarà riconoscente a Shirin per il suo intervento e tra le due si arriverà ad un abbraccio. Sarà però solo tra qualche giorno che la Ceylan riuscirà finalmente a guadagnarsi il perdono dell’amica.

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Quando Florian cercherà prove sul presunto ricatto di Erik ai danni di Maja, infatti, Shirin non esiterà a rischiare il posto di lavoro per far entrare il ragazzo nella stanza del fratello e poi aiutarlo a trovare la cartolina scritta da Cornelius alla figlia.

A quel punto Maja riotterrà così finalmente la fiducia dell’uomo che ama e capirà che è arrivato il momento di perdonare Shirin. Felici, le due amiche riusciranno così a riappacificarsi, dando inizio ad una nuova fase della loro amicizia. Non passerà però molto tempo prima che un uomo si metta tra loro…

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.