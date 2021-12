Anticipazioni Una vita: GENOVEVA esce dal carcere ed è subito scontro con FELIPE

La guerra che si verrà a creare tra la dark lady Genoveva Salmeron (Clara Garrido) e il marito Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) sarà uno degli elementi fondamentali delle puntate di Una Vita in onda nelle prime settimane del 2022.

Leggi anche: Una vita, anticipazioni 23 e 24 dicembre: Genoveva, trappola a Felipe. Lui ci cascherà?

Anche se confesserà di avere ucciso Marcia Sampaio (Trisha Fernandez), nel bel mezzo di un sequestro architettato dall’uomo con la complicità di Santiago (Aleix Melè), Laura (Agnes Llobet) e il commissario Mendez (David Garcia Intriago), Genoveva riuscirà infatti ad uscire dal carcere in tempi brevi. E questo, ovviamente, indispettirà parecchio l’avvocato, che sarà pronto più che mai a farle la guerra…

Una Vita, news: ecco come Genoveva uscirà dal carcere

Già sapete che, in primis, Genoveva dopo l’arresto tenterà di chiedere al re l’indulto, facendo leva su come si è prodigata qualche anno prima per far rimpatriare i soldati prigionieri nella zona africana del Rif. Visto che questa mossa non produrrà gli effetti sperati, la Salmeron passerà ad un piano b e, dopo aver convinto l’arciprete José Javier Reguero (José Antonio Navarro) che Felipe voglia farla condannare a morte per entrare in possesso del suo immenso patrimonio, farà sì che proprio il prelato metta una buona parola con il giudice in cambio di donazioni generose alla chiesa.

Visto che l’arciprete avrà delle conoscenze abbastanza importanti, Genoveva verrà dunque dichiarata innocente nel secondo processo che la vedrà imputata per la morte di Marcia. Anche se Mendez avrà cercato di avvertire per tempo Felipe della possibilità di scarcerazione, l’Alvarez Hermoso andrà quindi su tutte le furie appena verrà letta la sentenza…

Una Vita, spoiler: Genoveva esce di prigione e incontra Felipe…

Eh sì: senza pensare minimamente alle conseguenze, Felipe aggredirà il giudice nell’aula del tribunale, tant’è che verrà prontamente arrestato per oltraggio a pubblico ufficiale. Fortunatamente, la detenzione dell’avvocato non durerà a lungo, visto che Ramon Palacios (Juanma Navas) pagherà la cauzione per permettergli di ritornare in libertà.

Partendo da questi presupposti, lo scontro con Genoveva sarà dietro l’angolo: vi anticipiamo infatti che, proprio mentre starà tornando ad Acacias, Felipe si troverà faccia a faccia con la moglie, anche lei appena arrivata a casa. Neanche a dirlo, il legale darà immediatamente alla consorte dell’assassina, con la donna che per tutta risposta gli dirà in modo fermo ma pacato di essere stata giudicata innocente, minacciando di denunciarlo per diffamazione. A quel punto, anche Felipe minaccerà la moglie e tenterà di aggredirla, ma Ramon e Liberto (Jorge Pobes) riusciranno a bloccarlo in tempo…

Una Vita, trame: Felipe e Genoveva, lo scontro si accende!

Tutto questo, quindi, a quali risvolti porterà? Da un lato Felipe riceverà ospitalità da Liberto per qualche tempo, anche se Rosina (Sandra Marchena) – per mantenersi al di fuori della questione – esprimerà il suo dissenso e insieme a Susana (Amparo Fernandez) darà il suo appoggio a Genoveva, pur di non inimicarsela. Anche se farà di tutto per non incontrarla, Felipe vorrà però fare il possibile per vendicarsi di Genoveva. E il commissario Mendez sembrerà trovare un’ulteriore strada per continuare la faida. Di che cosa si tratterà?