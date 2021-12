I telespettatori italiani di Una Vita hanno appena fatto la conoscenza dei fratelli Aurelio (Carlos De Austria) e Natalia Quesada (Astrid Janer). Quest’ultima, nelle prossime settimane di programmazione della telenovela, diventerà quindi un vero e proprio fattore di disturbo nel matrimonio in bilico tra Lolita (Rebeca Alemany) e Antonito Palacios (Alvaro Quintana). Scopriamo insieme perché…

Una Vita, news: Natalia comincia a fare il filo ad Antonito

Le anticipazioni segnalano infatti che Natalia farà in fretta ad annoiarsi. Anche se sarà d’accordo con Aurelio per farla pagare a Marcos (Marcial Alvarez) e Anabel Bacigalupe (Olga Haenke) per gli affari compromessi con il padre Salustiano e non solo, la Quesada cercherà presto un diversivo e sembrerà attratta da Antonito, soprattutto per via del ruolo da deputato che ricoprirà.

Dopo averlo conosciuto alla festa nuziale di Marcos e Felicia Pasamar (Susana Soleto), Natalia farà di tutto per stare con Antonito, che proprio in quei giorni starà attraversando una crisi con Lolita per via dei tanti impegni di lavoro che lo porteranno a stare lontano da lei e dal piccolo Moncho. Proprio in questa atmosfera, già di per sé intricata, inizierà a muoversi l’astuta Quesada…

Una Vita, trame: Natalia e Antonito sul punto di baciarsi

Eh sì: alcuni mesi dopo rispetto all’arresto di Genoveva Salmeron (Clara Garrido), che farà da apripista ad un salto temporale, Antonito e Lolita sembreranno avere ritrovato la loro serenità, sopratutto perché la donna sarà stata per un po’ a Cabrahigo al fine di ristabilirsi dallo strano malessere che aveva incominciato ad avere.

Tuttavia, Natalia si troverà ancora ad Acacias, cosa che non le impedirà di continuare a provarci con il Palacios.

Eh sì: un giorno, consapevole del fatto che sia Lolita e sia Ramon (Juanma Navas) e Carmen (Maria Blanco) lo staranno aspettando in un ristorante per cenare, la Quesada si presenterà in casa di Antonito e sembrerà sul punto di riuscire a baciarlo.

La scena in questione non verrà mostrata per intero ai telespettatori, i quali non potranno però fare a meno di notare che un fotografo si sarà introdotto nell’abitazione al fine di procurarsi gli scatti compromettenti del deputato…

Una Vita, spoiler: Lolita riceve gli scatti compromettenti di Antonito

Tutto questo a quali risvolti porterà? Per avere la risposta a questa domanda, non bisognerà attendere troppo: vi anticipiamo infatti che qualcuno farà recapitare a Lolita, in maniera del tutto anonima, le fotografie compromettenti tra Antonito e Natalia.

La bottegaia inizierà dunque a temere che il marito la stia tradendo con la giovane Quesada e, disperata, si confiderà prima con Carmen e poi, su invito della suocera, svelerà tutto quanto anche a Ramon. Insomma, la crisi matrimoniale sarà sempre più evidente e la storyline si complicherà passo dopo passo… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

