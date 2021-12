Anticipazioni Una vita: ROSINA crede che presto morirà per mano di…

Uno dei personaggi più divertenti della telenovela Una Vita è sicuramente Rosina Rubio (Sandra Marchena). Pettegola, ma follemente innamorata del marito Liberto Mendez (Jorge Pobes), la signora di Acacias 38 si convincerà prossimamente di un’assurda teoria che riguarderà l’apparente morte di Bellita del Campo (Maria Gracia).

Nelle future puntate italiane, Rosina penserà infatti che la donna sia stata uccisa dal marito Josè Miguel Dominguez (Manuel Bandera) e dalla domestica Alodia (Abril Montilla) e, ad un certo punto, avrà il timore che i due vogliano eliminare anche lei!

Una Vita, news: Rosina, Susana e le teorie su Josè Miguel e Alodia

In seguito ad un salto temporale di qualche mese, Josè Miguel ritornerà dall’Argentina insieme ad Alodia e comunicherà a tutti quanti che, purtroppo, Bellita è morta nel sonno durante il soggiorno all’estero fatto per conoscere Linda, la figlia di Cinta (Aroa Rodriguez) ed Emilio (Josè Pastor).

Con il trascorrere delle giornate, sia Rosina e sia Susana (Amparo Fernandez) noteranno però che il Dominguez Senior non si sta affatto comportando da vedovo afflitto. In particolare, in più di una circostanza, la Rubio si troverà ad origliare di nascosto sull’uscio della casa dell’uomo e lo sentirà intento a ridere e scherzare con Alodia. Ciò basterà quindi a Rosina per insinuare che il borghese abbia allacciato una relazione con la sua sottoposta.

Il “gossip” non si fermerà però qui…

Una Vita, trame: Josè Miguel e Alodia hanno ucciso Bellita? Rosina ne è convinta e…

Eh sì: possiamo anticiparvi che Rosina inizierà a ricamare sulla questione e arriverà addirittura a ipotizzare che, in realtà, siano stati proprio Josè Miguel e Alodia a porre fine alla vita di Bellita, magari poiché beccati in una situazione compromettente che la cantante non è stata in grado di accettare.

Insomma, la teoria di Rosina sarà abbastanza inverosimile, tant’è che nemmeno Susana sembrerà darle retta, ma questo basterà per convincere il Dominguez Senior a parlare con lei per frenare una volta per tutte i pettegolezzi attorno a lui e alla domestica.

Anche in questo caso, tuttavia, la Rubio prenderà fischi per fiaschi…

Una Vita, spoiler: Rosina teme che Josè Miguel e Alodia stiano per ucciderla!

Appena le chiederà di seguirla in casa, Rosina inizierà infatti a strillare, costringendo Josè Miguel a tapparle la bocca con una mano. Un comportamento davvero surreale quello della Rubio, che peggiorerà ulteriormente nel momento in cui ad accoglierla ci sarà Alodia con in mano un coltello. A quel punto, la donna crederà che i due stiano per ucciderla e chiederà loro di risparmiarla, provocando delle grasse risate.

Tuttavia, non verrà mostrato il prosieguo della conversazione dei tre: da quel momento Rosina cambierà atteggiamento e non vorrà più parlare con Susana della morte di Bellita, per quale motivo?