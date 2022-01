Anticipazioni puntate americane Beautiful: PARIS si vuole divertire con CARTER ma…

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Grace Buckingham (QUI tutte le informazioni su di lei) deciderà di entrare con forza nella vita privata di sua figlia Paris, ritenendo scellerata la decisione della ragazza di compromettere la relazione con Zende Dominguez per divertirsi con Carter Walton. La sorella di Zoe è stata chiara: è giovane, non è pronta ad impegnarsi e non intende accasarsi subito, neanche con un buon partito come un membro della famiglia Forrester.

Leggi anche: Beautiful, anticipazioni 31 gennaio: le condizioni di THOMAS peggiorano

Per Grace tale comportamento è incomprensibile, dato che lei vede nello stilista tutto ciò che per sua figlia dovrebbe essere importante: un bravo ragazzo, di buona famiglia, innamorato di lei. Se ci avete seguito, sapete che il figlio di Tony e Kristen aveva in programma di chiedere a Paris di sposarlo, ma la giovane – avvertita da Carter – ha fatto in modo di anticiparlo, mettendo in chiaro il desiderio di una frequentazione non esclusiva e disimpegnata, che permettesse ad entrambi di vivere lo status di single nell’irripetibile fase della giovinezza.

Beautiful, trame americane: Grace Buckingham decide di intervenire

Per questo motivo, Paris ha incoraggiato Zende ad uscire con una modella, trovando in questo una giustificazione per esplorare la sintonia con Carter. Quest’ultimo, sebbene abbia provato a resistere all’attrazione per Paris (che, al contrario, sarebbe subito andata al sodo), sembra in realtà già essersi preso una bella cotta, la quarta nel giro di un anno dopo Zoe, Quinn e Katie.

Stavolta la smania dell’avvocato di trovarsi una compagna avrà miglior esito? Difficile, se a deciderlo sarà Grace. La donna, una volta scoperto che a distrarre Paris è un interesse per Carter, deciderà di intervenire. Ma cosa non le piace dell’aitante legale? Ebbene, Grace non vede di buon occhio Carter per via dei problemi tra lui e Zoe, dovuti alla relazione che l’uomo ha intrattenuto con Quinn (moglie di uno dei suoi capi).

Beautiful, news americane: Grace ricatta Carter

E Grace userà proprio questo precedente per forzare la mano a Carter ed allontanarlo da sua figlia. La donna, infatti, teme che Paris commetta il suo stesso errore: inseguire la fame di esperienza e il fascino per l’uomo più “pericoloso”, snobbando invece la sicurezza che una persona solida e fedele come Zende potrebbe assicurarle. Insomma, Grace all’epoca ha visto i suoi sogni crollare per via del suo ex marito Reese Buckingham e non vuole che ora la storia si ripeta con Paris.

Grace deciderà dunque di ricorrere al ricatto, minacciando di svelare ai Forrester che Carter ancora una volta ha pugnalato alle spalle uno di loro, interessandosi alla donna di Zende. Carter sa che vivere la passione con Paris alle spalle dell’amico potrebbe essergli fatale, visto che il clan già gli ha perdonato la tresca con Quinn: tradirli di nuovo sarebbe il colpo decisivo!