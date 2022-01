Anticipazioni americane Beautiful: si riaccende la faida tra Forrester e Logan?

Nel 2021 il colpo di scena delle puntate americane di Beautiful è stato sicuramente quello di scoprire che John Finnegan, nuovo marito di Steffy Forrester, fosse figlio biologico di Sheila Carter. Una premessa che lasciava supporre una potenziale trama bomba dove la figlia di Ridge avrebbe ereditato la faida di nonna Stephanie contro la donna da sempre ritenuta responsabile dell’apparente morte di Taylor Hayes.

I fatti, però, sono stati diversi. Quel filone narrativo è andato rapidamente scemando ed è stato sostituito da una trama molto simile che ha visto il ritorno sulla scena di Deacon Sharpe, padre di Hope Spencer, come spina nel fianco nel matrimonio di Ridge e Brooke. Le stesse Sheila e Steffy sono state assorbite da questa trama, diventando le nemiche della Logan.

Beautiful, trame americane: Douglas rivela il bacio tra Brooke e “Babbo Natale Deacon”

Sheila è spinta dalla vendetta contro Brooke, che è diventata colei che, in qualche modo, le impedirebbe di poter entrare nella vita di Finn, di Steffy e del loro figlio Hayes. Quanto a Steffy, col ritorno di mamma Taylor in città e di fronte alla presenza di Deacon imposta al padre, la ragazza ha gettato via l’appoggio dimostrato al matrimonio tra il genitore e la matrigna, per riscoprirsi rivale delle Logan e bambina desiderosa di vedere mamma e papà insieme. I nuovi problemi di Brooke le serviranno l’occasione propizia. L’incombente ombra di Sheila, insomma, sembra l’ultimo problema di Steffy e così in America il suo consorte, che sembrava destinato a svilupparsi come personaggio grazie a questa svolta sulle proprie origini, è praticamente piombato nel dimenticatoio, apparendo in video sporadicamente.

Come vi abbiamo già accennato, Douglas Forrester finirà per rivelare il bacio visto tra nonna Brooke e Babbo Natale, aggiungendo a Thomas e Steffy l’importante tassello rappresentato dal fatto che l’uomo col berretto rosso era proprio Deacon.

Beautiful, spoiler USA: anche Thomas contro Brooke

Steffy, che aveva iniziato ad insospettirsi della nuova crisi della matrigna (la cui ricaduta sull’alcolismo le è stata taciuta per volontà della stessa Brooke), scoprirà così che la Logan ha un nuovo scottante segreto, che potrebbe mettere fine al suo matrimonio con Ridge. Pur condividendone i desideri, Thomas sarà più cauto, ritenendo che, sostanzialmente, loro non dovrebbero intervenire lasciando che sia il corso degli eventi a riunire i loro genitori. Lo stilista tuttavia, capendo come Brooke abbia provato ad influenzare Douglas nel tacere, deciderà di appoggiare la sorella. Il suo interprete Matthew Atkinson spiega: “Per Thomas, Brooke ha una storia di manipolazioni alle spalle, per cui non vorrà che lei tocchi suo figlio e deciderà di agire“.

Beautiful, news americane: Charlie Webber coinvolto da Steffy

Ma quale sarà il piano che consentirà a Steffy di trovare delle prove più concrete del racconto del nipote? Ebbene, la ragazza deciderà di affidarsi a Charlie Webber. Thomas non sarà altrettanto fiducioso nei confronti del bislacco capo della sicurezza privata della Forrester Creations, ma Steffy riterrà di potersi affidare alla sua collaborazione: in pratica gli chiederà di accedere ai video di sicurezza della proprietà di Brooke, decisa a trovare delle immagini che smascherino le sue bugie su quanto accaduto la notte dell’ultimo dell’anno.

Stando alle anticipazioni americane di febbraio, gli autori vogliono tornare alle origini della soap, riaccendendo la faida tra Forrester e Logan: il matrimonio di Ridge e Brooke, preso nel mezzo, riuscirà a sopravvivere?