Anticipazioni Love is in the air: per Serkan cambia tutto, la sua nuova vita avrà successo?

Che cosa deciderà di fare Serkan Bolat (Kerem Bursin) una volta che venderà le sue azioni dell’Art Life? Nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air, si troverà infatti a dover stravolgere tutta la sua vita e, proprio per tale ragione, deciderà addirittura di cambiare mestiere. Una scelta che, fin dai primi minuti, non convincerà né Eda Yildiz (Hande Ercel) e né Aydan (Neslihan Yeldan).

Leggi anche: LOVE IS IN THE AIR, anticipazioni puntata di venerdì 7 gennaio 2022

Love Is In The Air, news: ecco perché Serkan venderà le sue azioni

Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sapete che questa storyline partirà subito dopo il romantico matrimonio tra Eda e Serkan. Mentre i “piccioncini” saranno in viaggio di nozze, Piril (Başak Gümülcinelioğlu) verrà messa al corrente del fatto che un prestigioso affare in Qatar, per cui avevano chiesto un grosso prestito in banca, è saltato. Nel giro di poco tempo, tutti i conti correnti associati all’Art Life verranno bloccati e Eda, non appena si accorgerà che il bancomat del novello marito non funziona, chiamerà immediatamente Piril, che non avrà altra scelta se non quella di comunicarle che l’Art Life sta per entrare in una crisi economica senza precedenti.

Da un lato la Yildiz troverà una scusa per interrompere la luna di miele, adducendo che sente già la mancanza di Kiraz (Maya Basol), dall’altro Serkan continuerà ad ignorare per qualche giorno ciò che starà succedendo, ma alla fine la verità sarà destinata ad emergere. A quel punto, dopo aver valutato il da farsi, Bolat venderà le sue azioni, a patto che l’Art Life mandi avanti un progetto in Italia già avviato da Eda…

Love Is In The Air, spoiler: Serkan vuole fare il professore di architettura!

Tutto questo a che cosa porterà? Quando scoprirà ciò che il marito ha fatto, la Yildiz non riuscirà a prendersela con Serkan, il quale le preciserà fin da subito che ha agito in tal modo per il suo bene e per quello della piccola Kiraz. Tuttavia, lo stesso Serkan avrà bisogno necessariamente di un nuovo impiego, ma scarterà sia l’idea di farsi assumere in un’azienda come semplice dipendente e sia l’ipotesi di formarne una nuova tutta sua.

Nel corso di una cena familiare, Bolat svelerà dunque a tutti i suoi parenti come intende procedere. In pratica, il nostro protagonista spiegherà di avere trovato lavoro all’Università come docente di architettura, abbandonando di fatto il ruolo di architetto sul campo. Neanche a dirlo, tale scelta non convincerà Eda, convinta del fatto che il consorte non abbia abbastanza pazienza (e né amore per i “giovani”) per svolgere al meglio quella professione. In ogni caso, Serkan non si lascerà influenzare e si preparerà a impartire la sua prima lezione…

Love Is In The Air, trame: la prima lezione di Serkan

Ed effettivamente l’esordio di Serkan come insegnante non andrà nel migliore dei modi, visto che gli allievi si mostreranno più interessati alla sua “fama” e alle macchine lussuose che possiede piuttosto che agli insegnamenti che può dare loro. Nonostante il “flop”, Eda continuerà però a supportare Serkan e gli consiglierà di parlare loro dell’architettura con amore, proprio come ha fatto con lei quando si sono conosciuti e innamorati…